Nieodebranie samochodu z parkingu policyjnego: co oznacza? I kiedy właściciel straci pojazd? Dziś poszukamy odpowiedzi na te pytania.

Odholowanie samochodu to spore koszty!

Odholowanie samochodu na parking policyjny oznacza dla kierowcy duże koszty. Samo holowanie kosztuje bowiem kilkaset złotych, a do tego płaci się za każdą dobę przechowywania pojazdu. Zdarza się zatem, że czasami właściciele nie zgłaszają się po odbiór auta. Co to oznacza? Koszty nie znikną - kierowca nadal będzie musiał je pokryć. Z czasem auto przejdzie jednak na własność gminy. Kiedy i jakie warunki muszą wystąpić? Opisujemy to poniżej.

Nieodebranie samochodu z parkingu policyjnego. Auto przejdzie na własność gminy!

W przypadku nieodebrania samochodu z parkingu policyjnego czy też depozytowego kluczowy jest jeden czynnik. Czy możliwe jest ustalenie właściciela. Jeżeli tak, auto może być przechowywane przez 3 miesiące. Po tym czasie starosta właściwy dla miejsca odholowania auta skieruje do właściciela pismo. W nim wskaże wysokość opłat i wezwie do go uiszczenia kwoty. Pismo powinno również informować, że jeżeli w terminie 30 dni suma nie będzie uregulowana, starosta skieruje wniosek o sądu o orzeczenie przepadku mienia na rzecz powiatu.

Nieodebranie samochodu z parkingu policyjnego. Czy jest właściciel?

Może się okazać, że nie będzie możliwe ustalenie właściciela pojazdu - bo auto nie posiada np. tablic rejestracyjnych. W takim przypadku samochód jest przechowywany przez 6 miesięcy. Po tym czasie uznaje się, że został porzucony i przechodzi na własność skarbu państwa - co też musi zostać zatwierdzone sądownie.

Nieodebranie samochodu z parkingu policyjnego. Co dalej?

Samochody z parkingu policyjnego, które przeszły na własność powiatu są licytowane. Ustalania jest cena wywoławcza, a informacja o licytacji pojawia się w formie ogłoszenia. Jeżeli pojazd nie zostanie zlicytowany, trafia na złom.

Bardzo ważne jest to, że do momentu przejęcia własności przez powiat, wszystkie koszty związane z holowaniem i przechowywaniem pojazdu obciążają jego właściciela.