Kiedy jazda na suwak nie obowiązuje? Jest kilka przypadków

Natężenie ruchu na polskich drogach rośnie. A to oznacza, że w miejscach, w których jeden z pasów ruchu kończy się, mogą powstawać zatory. Jak je rozładować? Na pomysł wpadli ustawodawcy i stworzyli obowiązek jazdy na suwak. Oznacza to mniej więcej tyle, że kierowcy na pasie, na którym można kontynuować jazdę, powinni naprzemiennie wpuszczać pojazdy z zablokowanych pasów. Jazda na suwak stała się obowiązkiem. A to oznacza, że kierowca łamiący zapisy może zostać ukarany mandatem karnym. Ten będzie opiewać na kwotę od 50 do 500 złotych. Nie zawsze na prowadzących czeka jednak kara. Bo są przypadki wyłączające działanie zapisu.

Kiedy jazda na suwak nie obowiązuje?

włączasz się do ruchu i korzystasz z pasa rozbiegowego: np. wyjeżdżając ze stacji benzynowej czy miejsca postoju na autostradzie,

korzystasz z pasa nakazującego skręt - który nie jest pasem znikającym,

zapis dotyczący jazdy na suwak dotyczy korków, a nie delikatnego spowolnienia ruchu przy nieznacznie zredukowanej prędkości,

gdy tylko jeden pas z kilku jest zakorkowany,

pierwszeństwo w głos zasady jazdy na suwak uzyskuje się dopiero na końcu pasa zanikającego.