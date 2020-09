Wyprzedzanie na pasach: co mówią o nim przepisy?

Ruch drogowy to miejsce, w którym spotykają się ciężarówki, samochody, motocykle, rowery i oczywiście piesi. Niestety z uwagi na dysproporcję sił najmniej chronieni są ci ostatni. I przepisy musiały na to zareagować. W jaki sposób prawo chroni pieszych przed innymi użytkownikami? Przede wszystkim wyznacza dla nich oddzielne szlaki drogowe. To jednak nie koniec, bo w ramach możliwości stara się też wyznaczać im miejsca przejść przez jezdnię oraz obwarowuje te punkty dodatkowymi zapisami.

Wyprzedzanie na pasach - przepisy zabraniają gdy:

O jakich zapisach mowa? Podstawę stanowi art. 26 ust. 3 prawa o ruchu drogowym, który absolutnie zabrania kierującym pojazdami wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi. Zapis ten wprowadza identyczne ograniczenie dotyczące omijania pojazdów, które choć jechały w tym samym kierunku, to zatrzymały się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Warto w tym momencie zaznaczyć, że wyprzedzanie na pasach dotyczy nie tylko jezdni dwukierunkowych, ale także tych, które posiadają kilka pasów w jednym kierunku. To też oznacza manewr wyprzedzania.





Wyprzedzanie na pasach jest jedną z głównych przyczyn potrącenia pieszych - często ze skutkiem śmiertelnym. Właśnie dlatego ustawodawca postanowił obwarować złamanie zakazu surową karą. Mandat? Ten będzie opiewać na 200 złotych. Dużo bardziej bolesna dla kierowcy okaże się jednak ilość punktów karnych dopisanych do jego konta - tych będzie aż 10.

Wyprzedzanie na pasach - jest dozwolone gdy: