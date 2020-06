Spłata mandatu w ratach - jak przygotować wniosek?

Jak rozłożyć mandat na raty?

Wystarczą dwa poważne wykroczenia na drodze by kwota mandatu błyskawicznie osiągnęła pułap 1000 zł. Dla osoby, która zarabia miesięcznie ok. 2000-2500 zł netto taki wydatek bardzo często oznacza finansowe kłopoty. Na szczęście istnieje możliwość aby rozłożyć kwotę mandatu na raty.

Wniosek o rozłożenie mandatu na raty

Aby móc skorzystać z ratalnego sytemu spłaty mandatu należy w pierwszej kolejności po prostu go przyjąć (nie przekazywać sprawy do sądu). Dysponując pokwitowaniem odbioru mandatu należy skierować wniosek do właściwego urzędu wojewódzkiego o rozłożenie kwoty kary na raty argumentując to swoją trudną sytuacją finansową. Jeśli rzeczywiście jest ona nie najlepsza, to szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku jest bardzo duża.

W niektórych urzędach petenci mają nawet przygotowane odpowiednie wnioski o rozłożenie grzywny na raty. Jeśli takiego nie ma, należy przygotować go własnoręcznie. Powinien zawierać on takie informacje jak:

- kwotę nałożonej grzywny;

- serię mandatu;

- liczbę rat o jaką wnioskujemy.

Dobrą praktyką w przypadku tego ostatniego podpunktu jest ograniczenie liczby rat do maksymalnie 10-ciu. Oczywiście jeśli kwota mandatu jest wysoka, a nasze możliwości co jego spłacenia małe, to warto wnioskować o zwiększenie okresu spłaty kary.

Zaświadczenie o zarobkach

Do wniosku kierowca powinien dołączyć zaświadczenie o zarobkach. W przypadku emeryta powinna być to kserokopia odpowiedniego zaświadczenia. Osoba ucząca się warto by dołączyła do wniosku kserokopię legitymacji uczniowskiej/studenckiej a bezrobotny zaświadczenie z urzędu pracy. W przypadku rolników potrzebny może być stosowany dokument z gminy a wojskowi powinni dostarczyć zaświadczenie ze swojej jednostki wojskowej.

W przypadku mandatu wystawione przez Inspekcję Transportu Drogowego (ITD) wniosek ten należy przesłać do Głównej Inspekcji Transportu Drogowego.

Najważniejszą kwestią jest zachowanie 7-mio dniowego okresu na dostarczenie wniosku do odpowiedniego organu. Zaniechanie spłaty mandatu w ciągu tego okresu bądź nie przygotowanie odpowiedniego wniosku o rozłożenie go na raty sprawi, że postępowanie mandatowe trafi na drogę egzekucyjną.