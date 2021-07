Punkty karne kasowane po 2 latach. Nowy pomysł rządu

Punkty karne kasowane po 2 latach i więcej punktów karnych w czasie jednej kontroli drogowej. To zmiany dla kierowców, które proponuje rząd.

Zmiany dla kierowców 2021 dotyczą też punktów karnych

Walka o bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce trwa od lat. I ciężko powiedzieć, że została zakończona. Dlatego rząd chce zrobić kolejny krok naprzód i przygotował pakiet kolejnych zmian, które mogą... zmrozić krew w żyłach prowadzących. Powód? Zmiany są dość drastyczne. Czy zostaną wprowadzone? To ciężko powiedzieć. Wiadomo natomiast, że budzą ożywioną dyskusję. Kluczowy punkt nowelizacji ma dotyczyć punktów karnych.

Nawet 15 punktów karnych podczas jednej kontroli

Od lat do wykroczeń popełnianych przez kierowców są dopisywane punkty karne. Dziś podczas kontroli drogowej policjant nie może jednak dać prowadzącemu więcej niż 10 - bez względu na ilość popełnionych wykroczeń. To ma jednak ulec zmianie. Podczas jednej kontroli drogowej kierowca będzie mógł otrzymać nawet 15 punktów karnych.

Punkty karne kasowane po 2 latach, a nie po roku

Możliwość otrzymania większej ilości punktów karnych podczas jednej kontroli drogowej, to dopiero pierwsze zmartwienie kierowców. Bo dużo większe dotyczy nowego terminu przedawnienia punktów. Jeżeli nowelizacja zostałaby wprowadzona w życie, punkty karne znikałyby z konta kierowcy po 2 latach - dziś ten okres jest o połowę krótszy i wynosi rok. Co to oznacza? Kierowcy jeżdżący dużo i często popełniający wykroczenia będą mogli łatwiej stracić prawo jazdy.