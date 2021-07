Mandaty do 5 tys. zł, czyli rząd ma nowy system kar dla kierowców

Mandaty do 5 tys. zł - ale też tylko za przekroczenie prędkości. Cięższe przewinienia mogą się skończyć karą sięgającą 30 tys. zł. Oto propozycje zmian.

Ostrzejsze kary dla kierowców. Nowy pomysł rządu

Od lat mówi się o tym, że system kar dla kierowców w Polsce przewiduje zbyt niskie sankcje. Rząd przygotował zatem propozycję zmian. I te w dużej mierze odnoszą się do kwestii mandatów. Dziś w postępowaniu mandatowym podczas kontroli drogowej funkcjonariusz nie może wypisać grzywny wyższej niż tysiąc złotych. W przypadku sądu kara wynosi maksymalnie 5 tysięcy złotych. Te kwoty zostaną jednak zmienione...

Mandat do 5 tys. zł za 30 km/h więcej…

Mandat do 5 tys. zł po wprowadzeniu zmian proponowanych przez rząd otrzyma np. ten kierowca, który przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 30 km/h w terenie zabudowanym. Gdy popełni to samo wykroczenie po raz kolejny, maksymalna wysokość grzywny nadal wyniesie 5 tys. zł. Przepisy wskażą jednak minimalną wartość kary - będą to 3 tys. zł.

Policjant wypisze mandat do 3,5 tys. zł

A na tym zmiany się nie kończą. Nowelizacja przepisów ma też zmienić dostępne dla poszczególnych organów kwoty. I tak w postępowaniu mandatowym kara będzie mogła sięgnąć 3,5 tys. zł (dziś to tysiąc zł). To oznacza mniej więcej tyle, że nawet mandat o wartości 3,5 tys. zł będzie mógł wypisać policjant zatrzymujący kierowcę na drodze. Gdy sprawa trafi do sądu, prowadzącemu będzie grozić grzywna wynosząca nie 5 a nawet 30 tys. zł.

Jeździsz bez prawka? Samochód zostanie wycofany z ruchu

Wyższe mandaty nie ograniczają się jednak do prędkości. Bo rząd planuje też podnieść kary dla kierowców za wykroczenia związane chociażby z naruszeniem praw pieszych czy niestosowaniu się do sygnałów drogowych i sygnalizacji świetlnej. Na dużo wyższe grzywny powinny też liczyć te osoby, które jeżdżą samochodem bez uprawnień. Mandat za jazdę bez prawa jazdy w nowej wersji sięgnie nawet 10 tys. zł.

Dodatkową karą dla kierowcy jeżdżącego bez prawa jazdy jest niedopuszczenie do ruchu pojazdu, który prowadził. Okres wycofania auta z dróg może wynieść nawet 3 miesiące.