Jazda bez świateł? Mandat i punkty karne dla kierowcy.

Jazda bez świateł? Mandat zależy od rodzaju wykroczenia

W roku 2007 w Polsce został wprowadzony obowiązek jazdy na światłach mijania przez całą dobę. Czy da się go jakoś obejść? Tylko w jeden sposób. Stosując od świtu do zmierzchu w czasie dobrej przejrzystości powietrza światła do jazdy dziennej. Co jednak w sytuacji, w której kierowca nie zastosuje się do obowiązku? Jazda bez świateł oznacza mandat i kontrolę drogową. A wysokość kary w dużej mierze zależy od tego, jak wykroczenie zostanie zakwalifikowane przez funkcjonariuszy.

Jazda bez świateł - mandat i punkty karne:

Jazda bez świateł od zmierzchu do świtu - 200 zł i 4 punkty karne,

Jazda bez świateł od świtu do zmierzchu - 100 zł i 2 punkty karne,

Jazda bez świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej - 100 zł i 4 punkty karne,

Jazda bez świateł w tunelu przez całą dobę - 200 zł i 4 punkty karne.

Jazda bez świateł: mandat to koniec? Nie zawsze!

Może się okazać, że podczas kontroli drogowej funkcjonariusze stwierdzą, że jazda bez świateł wynika nie z zapominalstwa kierowcy, a np. niesprawności technicznej pojazdu. Bo w wyniku usterki reflektory w aucie przestały działać. W takim przypadku pojazd tworzy realne zagrożenie w ruchu drogowym - nie jest dostatecznie widoczny dla innych użytkowników dróg. Skutek? Powinien zostać wycofany z użytkowania. W efekcie funkcjonariusze mają prawo odebrać dowód rejestracyjny pojazdu, a do tego wlepić kierującemu mandat opiewający na kwotę od 20 do 500 złotych.

Odzyskanie dowodu rejestracyjnego i powrót auta na drogi będą możliwy po usunięciu usterki i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego.