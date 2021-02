Kiedy kasują się punkty karne?

Punkty karne - czemu się pojawiły?

System kar dla kierowców w Polsce został obmyślony w taki sposób, że do większości wykroczeń dopisany jest nie tylko mandat, ale i punkty karne. To dodatkowa forma napiętnowania nieprawidłowych zachowań drogowych. Tym bardziej, że po przekroczeniu limitu punktów karnych, kierowca traci uprawnienia do kierowania pojazdami.

Punkty karne - limit to:

maksymalnie 24 punkty karne - kierowca po roku od uzyskania uprawnień,

maksymalnie 20 punktów karnych - kierowca do roku od uzyskania uprawnień.

Po jakim czasie kasują się punkty karne?

Dopisanie do konta kierowcy punktów karnych na szczęście nie oznacza, że te pojawiają się na stałe. Prawodawca dał bowiem prowadzącemu tzw. okres naprawczy i ten wynosi 12 miesięcy. Zatem kiedy punkty karne ulegają przedawnieniu? Dokładnie po roku od momentu ich wpisania do ewidencji znikają.





Jak zbić punkty karne? Czy się da?

Zasadnicze pytanie brzmi: jak zbić punkty karne? Kierowca może nie chcieć czekać na moment, aż punkty skasują się samoczynnie. Może zatem udać się do najbliższego WORD-u i wykupić kurs redukujący punkty karne. Udział w szkoleniu dla kierowców popełniających wykroczenia w ruchu drogowym kosztuje 350 złotych. Uczestnictwo oznacza obecność na 6-godzinnej prelekcji oraz możliwość wykasowania 6 punktów. Co ważne, kursu redukującego punkty karne nie można powtarzać częściej niż raz na 6 miesięcy.

Mam 24 punkty karne. I co dalej?

Kierowca, który uzbiera 24 punkty karne, ma dość poważny problem. Czemu? Na mocy decyzji administracyjnej starosty będzie miał zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami. Jak je odzyskać? Konieczne jest ponowne zdanie egzaminu kwalifikacyjnego dla każdej z zatrzymanych kategorii! A to oznacza, że prowadzący posiadający więcej niż jedną kategorię będzie musiał odzyskiwać uprawnienia tygodniami!

W gorszej sytuacji są młodzi kierowcy. Przez pierwszy rok mogą uzbierać tylko 20 punktów karnych. Przekroczenie limitu oznacza, że mają anulowane uprawnienia - muszą zacząć od kursu, a nie ponownego egzaminu.