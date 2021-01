Odśnieżanie samochodu: przepisy i mandaty

Szybkie odśnieżanie samochodu? Musi być też dokładne!

Przepisy, a konkretnie art. 66 Prawa o ruchu drogowym mówi jasno: pojazd musi być utrzymany tak, aby nie zagrażał innym uczestnikom ruchu. A zapis ten w bezpośredni sposób odnosi się do odśnieżania. Co oznacza w praktyce? Że kierowca nie może zrzucić pokrywy śnieżnej tylko z szyby czołowej i bocznych. Powinien pozbyć się śniegu też z dachu, maski, klapy bagażnika czy świateł. W przeciwnym razie kierowca naraża się na mandat. Ten będzie opiewał na kwotę od 50 do 500 złotych - ostateczna suma zależy od decyzji policjanta.

Na tym jednak nie koniec, bo np. za jazdę z zasłoniętymi tablicami rejestracyjnymi, prowadzący może otrzymać karę wynoszącą nawet 300 złotych. Do tego do jego konta dopisane zostaną 3 punkty karne.





Odśnieżanie samochodu na włączonym silniku: mandat może być wysoki!

Opady śniegu powodują, że polskie osiedla pełne są takiego widoku: samochód ma odpalony silnik, a kierowca spokojnie odśnieża nadwozie. Czy to prawidłowe zachowanie? Według przepisów niestety nie. Powodem są dwa zapisy: kierowca nie może oddalać się od auta, gdy silnik jest uruchomiony i nie może powodować nadmiernej emisji spalin i hałasu. Mandat za odśnieżanie samochodu przy włączonym silniku w pierwszym przypadku wynosi 100 złotych. W drugim może sięgnąć kwoty na poziomie 300 złotych.

Odśnieżanie samochodu: mandat da się uniknąć

Jak uniknąć mandatu za odświeżanie samochodu? Po pierwsze warto zrzucać pokrywę śnieżną w sytuacji, w której jednostka napędowa pozostaje zgaszona. Po drugie warto pamiętać o dokładnym odśnieżeniu. W razie zasłonienia świateł, tablic rejestracyjnych czy śniegu zalegającego na dachu, kierowca naraża się nawet na kilkusetzłotowy mandat. Zimą warto zatem zarezerwować kilka dodatkowych minut i wyjść nieco wcześniej z domu.