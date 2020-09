Mandat za wjazd samochodem do lasu. Kiedy grozi i ile wynosi?

Jesienna pogoda i wycieczka do lasu? To być może brzmi dobrze. Może jednak narazić kierowcę na kłopoty. Czemu? Zasady poruszania po lasach są dość jasne. Przepisy mówią wyraźnie, że na drogi leśnie nie wolno wjeżdżać ani pojazdem silnikowym, ani zaprzęgiem konnym - chyba że znaki postawione w danym miejscu mówią inaczej. Kwestię tą reguluje ustawa o lasach. Jakie to powinny być znaki? Przede wszystkim wskazujące kierunek jazdy i odległość od miejscowości czy wyznaczające miejsce parkingu leśnego.

Mandat za wjazd samochodem do lasu. Nie tylko samochodem…

Bardzo ważne dla kwestii mandatu za wjazd samochodem do lasu jest fakt, że zakaz ruchu na leśnych drogach obowiązuje zawsze - poza szlakami wyznaczonymi znakami drogowymi. Nie ma dla niego znaczenia fakt, że np. aktualnie nie obowiązuje zagrożenie pożarowe, ewentualnie na drodze nie ma ustawionego szlabanu czy zakazu wjazdu. Te okoliczności nie uchronią prowadzącego przed karą. Poza tym znaczenie ma też samo pojęcie pojazdu silnikowego - to nie tylko auto, ale i np. motocykl.





Mandat za wjazd samochodem do lasu - o jakiej kwocie mowa?

Mandat za wjazd samochodem do lasu zależy od postawy kierującego i strażnika leśnego. Funkcjonariusz ma bowiem możliwość wystawienia kary opiewającej na kwotę od 20 do 500 złotych. Grzywnie nie są przypisane żadne punkty karne. Na tym jednak nie muszą się kończyć konsekwencje. Bo jeżeli strażnik leśny uzna, że kierowca wyrządził szkodę - np. zniszczył drzewo, może skierować sprawę do sądu. A wtedy już wysokość kary zależy od oceny sędziego.