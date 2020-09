Mandat: płatność kartą na miejscu wykroczenia? Kiedy i jak?

Polska policja stawia na innowacje. A wszystko za sprawą zmian kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie, który wszedł w życie w lutym roku 2018. Co on zmienił? Dał możliwość bezgotówkowego opłacania kar wlepionych przez funkcjonariuszy. Dla policji stał się zatem podstawą do wprowadzenia na stan radiowozów terminali płatniczych.

Mandat: płatność kartą - dla kogo jest ta opcja?

Płatność kartą za mandat jest opcją dostępną dla każdego kierowcy. Mogą z niej skorzystać zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy. Kiedy jest szczególnie wygodna? Zwłaszcza w tym drugim przypadku. Kierowcy spoza kraju mają obowiązek opłacenia kary na miejscu wykrycia wykroczenia. Do tej pory to oznaczało wizytę z funkcjonariuszami w bankomacie, na poczcie lub w kantorze. Teraz mają możliwość bezgotówkowego opłacenia mandatu.





Czemu płatność za mandat kartą jest też wygodna dla Polaków? Bo nie muszą oni wypełniać blankietów i udawać się na pocztę lub do swojego banku. Mogą bezpośrednio na miejscu kontroli opłacić karę - bez obawy np. o pomylony numer konta. Oczywiście terminal wydaje potwierdzenie. Poza tym ślad opłacenia mandatu pozostaje na koncie bankowym kierowcy. W razie ewentualnych problemów będzie on zatem w stanie udowodnić uregulowanie grzywny.

Mandat: płatność kartą - jak wygląda procedura?

Możliwość skorzystania z płatności bezgotówkowej nie jest obligatoryjna. To oznacza, że kierowca może ale nie musi z niej korzystać. Opcję taką powinien zaproponować funkcjonariusz. Jeżeli chodzi o samą procedurę, to wygląda ona identycznie jak w przypadku płatności w sklepie. Policjant wprowadza kwotę, a kierowca płaci bezdotykowo lub poprzez wprowadzenie karty do terminala. Musi podać PIN i otrzymuje potwierdzenie.

Co ważne, płatność za mandat kartą może się też odbywać w przypadku, w którym kierowca ma konto bankowe skomunikowane np. ze smartfonem. W takim przypadku wystarczy zbliżyć telefon do terminala.