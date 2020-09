Mandat za mycia auta. Kiedy kierowca zostanie ukarany?

Jest wiele sposobów na mycie auta. Część kierowców decyduje się na usługi myjni ręcznej, część wybiera myjnię automatyczną na stacji paliw, część jedzie na myjnię bezdotykową, a część postanawia odświeżyć lakier przed własnym domem. Zagrożenia? Klienci myjni ręcznej narażają się głównie na... wysoki rachunek. Czasami kompletne mycie kosztuje nawet 150 złotych. Na myjni automatycznej problemem mogą być rysy na nadwoziu - powodują je szczotki. Na myjni bezdotykowej kierowca musi się liczyć z tym, że nadwozie warto wytrzeć do sucha, podczas gdy mycie przed własnym domem może grozić mandatem.

Mandat za mycia auta - to wynik ustawy, ale i decyzji gminy

Kwestię mandatu za mycia auta regulują przepisy, a konkretnie ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.). W jej głos rada gminy ma prawo do ustalenia regulaminu ustalającego zasady mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. Choć w każdym mieście mogą obowiązywać inne reguły, na ogół sprowadzają się one do jednego punktu wspólnego. Kierowca może myć auto głównie tam, gdzie ścieki są odprowadzane do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez osadnik. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.





Mandat za mycia auta - to nawet 500 złotych!

Oczywiste jest, że żaden z kierowców nie ma koniecznej infrastruktury przed domem czy we własnym garażu. A to naraża go na mandat za mycia auta. Wysokość kary tak naprawdę zależy przede wszystkim od zasad wyznaczonych przez władze konkretnej gminy. Maksymalna kwota grzywny została jednak określona na 500 złotych. Na jakie podstawie można otrzymać mandat za mycia auta? Stosowne zgłoszenie musi otrzymać straż miejska - to może wpłynąć np. od sąsiada. Następnie funkcjonariusze powinni podjąć interwencję i w jej trakcie ujawnić wykroczenie.