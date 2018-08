Co grozi za zostawienie dziecka lub psa w rozgrzanym samochodzie?

Kampanie i apele policji o niepozastawianiu dzieci oraz zwierząt w rozgrzanym samochodzie wciąż nie trafiają do niektórych osób. W okresie wiosenno-letnim nie ma tygodnia, żeby nie pojawiła się informacja w mediach o psie uwięzionych w samochodzie, gdy na zewnątrz panuje temperatura osiągająca ponad 30 stopni Celsjusza. W tym czasie, we wnętrzu pojazdu temperatura wzrasta nawet do ponad 50 stopni!

Co grozi za pozostawienie dziecka w rozgrzanym aucie?

Zgodnie z art. 160 kodeksu karnego, kara przewiduje pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W najlepszym wypadku dla sprawcy skończy się na mandacie w wysokości 500 zł.

Co grozi za pozostawienie psa w rozgrzanym aucie?

A jak wygląda kara dla osób pozostawiających zwierzęta w nagrzanym samochodzie? Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt:

"Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: (...) 17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu.”

Od 6 marca bieżącego roku sejm zaostrzył kary za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami z 2 do 3 lat pozbawienia wolności. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, górna granica kary pozbawienia wolności wzrosła z 3 do 5 lat. Ustawa także zakłada, że m.in. za znęcanie lub zabicie zwierzęcia, sąd obligatoryjnie nałoży na sprawcę karę, którą będzie musiał wpłacić na cel związany z ochroną zwierząt (o 1 do 100 tys. zł), umożliwia sądowi orzeczenie wobec sprawcy zakazu (od roku do lat 15) posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt; w przypadku popełnienia przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem orzeczenie zakazu posiadania zwierząt będzie obligatoryjne.

Możesz uratować dziecko lub zwierzę – wybij szybę

Polskie prawo pozwala wybić szybę w samochodzie bez przyszłych problemów, gdy zobaczymy w samochodzie zamknięte dziecko lub uwięzionego psa. Osoba będąca w tej sytuacji działa wtedy w stanie wyższej konieczności, jeżeli życie zwierzęcia lub maluch jest zagrożone. Jeśli jednak w pobliżu jest policja albo straż miejska, to funkcjonariusze powinni bezpiecznie wybić szybę i wydostać zwierzę.

Mówi o tym art. 26 kodeksu karnego paragraf 1:

„Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.”