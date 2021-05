Hulajnoga elektryczna: przepisy dotyczące osobistych środków transportu zmienią się od 20 maja. Pojazdem nie pojedzie już każdy!

Do tej pory korzystanie z elektrycznej hulajnogi w Polsce nie było unormowane. Skutek? Kierowcy tego typu pojazdów byli w porządku prawnym traktowani jak… piesi. Teraz sytuacja uległa zmianie. Od 20 maja 2021 roku obowiązuje nowelizacja przepisów. Na jej mocy w porządku prawnym pojawiło się pojęcie hulajnogi, ale też ustawodawca wskazał jej warunki ruchu i ograniczenia.

Hulajnoga elektryczna: przepisy zmieniają się 20 maja 2021 r.

Nowe przepisy precyzują pojęcie hulajnogi elektrycznej. To "pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowym, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe". Szeroka definicja wynika z tego, że hulajnogi są różne. Mało precyzyjne określenie w przepisach sprawia, że przepisy można zastosować do każdego typu pojazdów.

Nie tylko hulajnoga elektryczna. Nowości od 20 maja

W polskim porządku prawnym na mocy nowelizacji z 20 maja 2021 roku pojawiło się nie tylko pojęcie hulajnogi elektrycznej, ale też urządzenia transportu osobistego i urządzenia wspomagającego ruch.

Urządzenie transportu osobistego - pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Urządzenie wspomagające ruch - urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.

Hulajnoga elektryczna: przepisy wskazują kto może nią jeździć

osoby pełnoletnie,

osoby niepełnoletnie: posiadacze karty rowerowej, posiadacze prawa jazdy kat. AM, A1, B1, T,

osoby młodsze niż 10 lat: w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.



Hulajnoga elektryczna: przepisy wskazują gdzie i jak jeździć

należy poruszać się jezdnią - gdy ruch na niej jest dozwolony z prędkością do 30 km/h,

należy poruszać się drogą dla rowerów lub pasem dla rowerów - maksymalna prędkość 20 km/h,

gdy na drodze auta jeżdżą szybciej niż 30 km/h i nie ma ścieżki rowerowej, prowadzący hulajnogę elektryczną może trafić na chodnik, na chodniku powinien poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych.



Zasady jazdy na hulajnodze:

Kierowca hulajnogi według przepisów obowiązujących od 20 maja 2021 roku nie może prowadzić pod wpływem alkoholu, nie może nikogo przewozić, a do tego na chodniku musi ustąpić pierwszeństwa pieszym. Co więcej, nowelizacja sprawia, że prowadzący mają obowiązek sygnalizowania manewrów (kierunkowskazem lub ręką), musi zachować metrowy odstęp podczas wyprzedzania innych użytkowników, a w strefie zamieszkania obowiązuje go zasada prawej ręki.