Gdzie zgłosić zły stan drogi?

Jak sprawdzić kto jest zarządcą drogi?

Jak sprawdzić kto jest zarządcą drogi? W pierwszej kolejności kierowca powinien sprawdzić kategorię szlaku drogowego - to od niej w dużej mierze zależy to, jaka organizacja odpowiada za jakość nawierzchni i ewentualne uszkodzenia aut.

droga krajowa: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

droga wojewódzka: zarząd województwa,

droga powiatowa: zarząd powiatu,

droga gminna: wójt, burmistrz, prezydent miasta,

droga osiedlowa: zarządca osiedla lub wspólnota,

parking: właściciel terenu.

Pismo w sprawie złego stanu drogi. Jak powinno wyglądać?

Zdarza się, że zarządca drogi odsyła kierowców zgłaszających się o odszkodowanie po najechaniu na dziurę w jezdni, do obsługującej go ubezpieczalni. W takim przypadku wniosek wypełnia się na specjalnie przygotowanym druku papierowym lub internetowym. Gdy zarządca nie ma polisy, należy skierować do niego pismo w sprawie złego stanu drogi. W nim należy określić miejsce i czas zdarzenia, wskazać swoje dane i dane pojazdu oraz określić ewentualne uszkodzenia. W piśmie można zaznaczyć np. posiadanie dokumentacji fotograficznej czy wskazać dane świadków potwierdzających wersję wydarzeń.

Uszkodzenie opony po wjechaniu w dziurę. Czy łatwo dostać odszkodowanie?

Kluczem do sukcesu jest dobre udokumentowanie szkody. Aby otrzymać odszkodowanie za uszkodzenie opony po wjechaniu w dziurę należy przygotować chociażby dokumentację fotograficzną oraz poszukać świadków, którzy są gotowi poprzeć wersję wydarzeń. Gdy świadków nie ma, a poza oponą w aucie uszkodziło się też np. zawieszenie, warto wezwać na miejsce zdarzenia patrol policji. Ten sporządzi notatkę precyzyjnie wskazującą na miejsce powstania uszkodzenia i tym samym dającą mocną podstawę dochodzenia roszczenia.