Wyjaśnienie kwestii zakazu prowadzenia pojazdów a zagranicznego prawa jazdy nie jest takie proste. Czemu? Bo nie ma jasnych regulacji mówiących o tej kwestii. Pozostają zatem sądowe interpretacje. I co ona mówią? Wskazują na to, że polskie i zagraniczne prawi jazdy mogą być dwoma różnymi tworami. Tym samym odebranie uprawnień w kraju nie powinno skutkować odebraniem uprawnień za granicą.

1. Znaczenie ma sposób uzyskania zagranicznego prawa jazdy

Sądy bardzo często sprawdzają w jaki sposób kierowca uzyskał uprawnienia za granicą. Jeżeli zamienił polskie prawo jazdy np. na niemieckie, odebranie prawa jazdy w Polsce skutkuje nieważnością niemieckiego dokumentu - w świetle postępowania sądowego. W sytuacji, w której prowadzący zdał nowy egzamin za granicą, to dwa odrębne dokumenty. Odebranie jednego nie może zatem skutkować odebraniem drugiego.





2. Znaczenie ma miejsce zamieszkania

Uzyskanie zagranicznego prawa jazdy na podstawie kolejnego egzaminu to jedno. Drugim z kluczy do sukcesu jest miejsce zamieszkania. Niemieckie prawo jazdy pomimo zakazu w Polsce może być ważne nad Wisłą tylko i wyłącznie wtedy, gdy kierowca zamieszkuje Niemcy. Gdy powróci do Polski na stałe, przestanie obowiązywać.

3. Wnioski:

Prawo jazdy uzyskane za granicą na podstawie nowego egzaminu i miejsca zamieszkania za granicą sprawia, że taki dokument na mocy Konwencji Wiedeńskiej uprawnia kierowcę do prowadzenia pojazdów na terenie wszystkich krajów, które przystąpiły do porozumienia. To raz. Dwa poszczególne kraje nie mają możliwości weryfikowania sposobu nadawania uprawnień w innych państwach. A to oznacza, że pomimo zakazu prowadzenia w Polsce, zagraniczne prawo jazdy może uprawniać do kierowania pojazdami.

4. Zakaz prowadzenia pojazdów a zagraniczne prawo jazdy - jak dochodzić praw?

Wnioski są mało optymistyczne. Kierowca posiadający w Polsce zakaz prowadzenia pojazdów, ale legitymujący się zagranicznym prawem jazdy, musi dochodzić swoich praw przed sądem. Podczas kontroli drogowej zostanie bowiem zatrzymany i oskarżony o prowadzenie pojazdów mechanicznych bez koniecznych uprawnień.