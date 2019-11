Kasowanie punktów karnych 2020. Jest jeszcze taka możliwość?

24 punkty karne to magiczna granica. To próg, powyżej którego kierowca często popełniający wykroczenia, traci prawo jazdy. Najlepszym sposobem na brak obawy o utratę uprawnień jest oczywiście przepisowa jazda. Poza tym prowadzący ma, a właściwie raczej miał możliwość kasowania punktów karnych. Co należało zrobić? Konieczne było wzięcie udziału w kursie organizowanym przez WORD-y w całym kraju. Koszt? Ten waha się między 300 a 330 złotych. Przed uczestnikami stawianych jest jednak kilka wymogów.

Warunki udziału w kursie kasującym punkty karne:

Kierowca nie może przekroczyć progu 24 punktów karnych

Nie może uczestniczyć w nim kierowca, który ma prawo jazdy mniej niż rok

Kierowca nie może brać udziału w kursie częściej niż raz na pół roku

Szkolenia redukujące ilość punktów karnych zazwyczaj składają się z 6 godzin wykładów. Dwie pierwsze polegają na omówieniu najczęstszych przyczyn wypadków drogowych w Polsce. Podczas kolejnej godziny uczestnicy dowiadują się jakie są prawne i społeczne skutki wypadków drogowych. Trzy ostatnie godziny zawierają elementy psychologicznych aspektów zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym. Po odbyciu kursu w jednym z WORD-ów z konta kierowcy znika 6 punktów karnych.

Kasowanie punktów karnych 2020 - jeszcze możliwe czy już nie?

Kilka tygodni temu, a konkretnie po wprowadzeniu w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2019 roku, media obiegła informacja mówiąca o likwidacji kursów redukujących ilość punktów karnych. I choć rzeczywiście zapisy aktu prawnego odnoszą się do tej kwestii, nie stanowią jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia. Czemu? Stosowanie przepisów dotyczących kursów reedukacyjnych oraz nowe zasady kasowania punktów karnych są zamrożone do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych w ramach systemu CEPiK.

Co to oznacza w praktyce? Jeszcze w całym roku 2020 prawdopodobnie wszystko zostanie po staremu. To oznacza, że zdobyte punkty karne będą się automatycznie kasować po roku od popełnienia wykroczenia. Poza tym kierowca nadal będzie miał możliwość zapisania się na kurs, po którym z jego konta zniknie 6 punktów karnych. A żeby przekonać się o tym, że kursy zostały zachowane, wystarczy zajrzeć na strony WORD-ów. Tam nietrudno znaleźć ogłoszenie wyznaczające kolejny termin szkolenia.