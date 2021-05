Obowiązkowa wymiana prawa jazdy: w jakich przypadkach występuje i na czym polega? To opiszemy w dzisiejszym materiale.

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy - kogo dotyczy?

Przede wszystkim tych kierowców, którzy posiadają stare prawo jazdy - tj. papierowe prawo jazdy lub książkowe prawo jazdy. Dotyczy to uprawnień nadanych między rokiem 1955 a 30 czerwca roku 1999. Tak, otrzymali oni ustawowy termin wymiany dokumentu. Ci, którzy go jednak nie dochowali, nadal mogą udać się do wydziału komunikacji należnego miejscu zamieszkania w celu uzyskania nowego prawa jazdy. Co ważne, w chwili obecnej z papierowym prawem jazdy nie można kierować pojazdem!

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy - na czym polega?

Kierowca zgłasza w wydziale komunikacji należnym miejscu zamieszkania wniosek oraz dołącza do niego wszystkie dokumenty. Urzędnik wniosku nie może odrzucić - musi go przyjąć i wysłać do dalszej realizacji.

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy - jakie dokumenty są konieczne?

wniosek,

dowód osobisty,

stare prawo jazdy,

zdjęcie,

orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców, jeśli prawo jazdy utraciło ważność.

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy - ile kosztuje?

Opłata w przypadku obowiązkowej wymiany prawa jazdy jest standardowa. To oznacza, że kierowca musi zapłacić 100 zł za nowy druk oraz wnieść opłatę ewidencyjną w kwocie 0,5 zł.

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy - ile się czeka na dokument?

Na wydanie nowego prawa jazdy czeka się na ogół 14 dni roboczych. Dokumenty docierają do urzędów zazwyczaj jednak szybciej. Jak sprawdzić status prawa jazdy? Opowiemy o tym pod linkiem poniżej.

Zobacz również: Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest do odbioru?

Wymiana prawa jazdy przez internet

Wymiana prawa jazdy przez internet jest możliwa. Kierowca musi dostarczyć wszystkie załączniki w wersji elektronicznej, a następnie podpisać wniosek przy pomocy profilu zaufanego.