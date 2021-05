Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest do odbioru? Osoba, która uzyskała uprawnienia, może to skontrolować bezpłatnie w internecie. Co należy zrobić?

Ile się czeka na prawo jazdy? Przyjmuje się, że na wydanie prawa jazdy trzeba czekać do 14 dni roboczych. Oczywiście termin ten może zostać skrócony - a w wszystko zależy od obłożenia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Czy jest możliwość, aby sprawdzić czy prawo jazdy jest do odbioru? Tak. I do tego celu tak naprawdę wystarczą podstawowe dane oraz telefon z dostępem do internetu. Cały proces trwa zaledwie kilka sekund. Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest do odbioru? Potrzebne dane to: jedne z danych: PESEL, data urodzenia, numer PKK,

imię i nazwisko. Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest do odbioru? Opis krok po kroku. Aby sprawdzić czy prawo jazdy jest do odbioru, należy wejść na stronę info-car.pl i wybrać na niej właściwą opcję. W pierwszej kolejności kierowca powinien wskazać po jakich danych chce wyszukiwać swojego dokumentu. Ma do wyboru datę urodzenia, numer PESEL lub numer PKK. Kolejnym krokiem jest podanie imienia i nazwiska. Na tej podstawie system wskaże jaki jest status produkcji i wysyłki prawa jazdy. Profil PKK. Co to jest? Profil Kandydata na Kierowcę musi założyć każdy kierowca, który ma zamiar starać się o prawo jazdy. Numer PKK jest konieczny nie tylko na egzaminie, ale także do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy. Profil zakłada się w wydziale komunikacji należnym miejscu zamieszkania. Wniosek można również złożyć elektronicznie. W takim przypadku należy dołączyć elektroniczne wersje dokumentów - w tym np. zdjęcia. Zobacz również: Jak odebrać prawo jazdy starszej osobie? Da się to zrobić?

