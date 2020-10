Prawo jazdy bezterminowe - czy nadal obowiązuje?

Co oznacza bezterminowe prawo jazdy?

W roku 2011 zakończyła się historia bezterminowego prawa jazdy. To wiąże się z tym, że od tego momentu wydawane są tylko dokumenty z określonym terminem ważności. Co to oznacza dla kierowców z wcześniej wydanym prawkiem? Tą kwestię unormowało rozporządzenie z roku 2016. Na jego mocy do dokumentów o nowym wzorze powróciła kreska oznaczająca bezterminowość - ale tylko wtedy jeżeli była określona przed rokiem 2011. Do tej zasady mają obowiązek stosować się urzędnicy. Kiedy? Gdy kierowca posiadający uprawnienia bezterminowe zmienia prawko z uwagi np. na zmianę miejsca zamieszkania.

Prawo jazdy bezterminowe a nowa kategoria

W tym przypadku sytuacja nie jest taka prosta. Kierowca, który po roku 2011 zdobył nowe uprawnienia, może liczyć na bezterminowość wyłącznie w przypadku starych. Nowe zostaną wpisane do prawa jazdy z określonym terminem ważności - np. maksymalnie 15 lat w przypadku kategorii B.





Prawo jazdy bezterminowe: zmiana nazwiska - co wtedy?

Prawo jazdy bezterminowe po zmianie nazwiska powinno pozostać bezterminowe. Tej kwestii dopilnować musi jednak już sam prowadzący. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których pomimo działania rozporządzenia regulującego tą kwestię, urzędnicy wprowadzają do nowego dokumentu termin ważności. Od takiej decyzji należy się odwołać. Ta sama zasada dotyczy zmiany wszystkich pozostałych danych wpisanych w dokumencie - np. miejsca zamieszkania.