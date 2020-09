Obowiązkowa wymiana prawa jazdy - kogo dotyczy i w jakim terminie?

Od lat pięćdziesiątych aż do 30 czerwca 1999 roku prawo jazdy było wydawane w formie książeczki. Ta miała zielony kolor i w dużej mierze przypominała obecne paszporty. Przygotowując jednak system prawny do warunków panujących w Unii Europejskiej, Polska musiała zmienić wzór dokumentu. I tak pojawiły się prawa jazdy wyglądające trochę jak karta do bankomatu. Co się stało z poprzednią wersją? Jej właściciele zostali objęci obowiązkową wymianą prawa jazdy. Jej maksymalny termin został określony na 30 czerwca 2006 roku.

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy - czy po terminie też można?

Kierowcy, którzy do tego momentu nie zamienili starego wzoru na nowy, nie mogą prowadzić pojazdów. Ich uprawnienia straciły bowiem ważność. I choć ustawowo określony termin wymiany minął już dawno, prowadzący nadal mogą starać się odzyskać uprawnienia. Wystarczy że złożą wniosek o wydanie nowego prawa jazdy. Ten nie różni się w niczym od wniosków składanych w przypadku np. przedłużenia ważności dokumentu. To oznacza, że w urzędzie należy złożyć następujące załączniki:





wniosek o wydanie prawa jazdy,

stare prawo jazdy

aktualną fotografię,

orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia,

dowód osobisty (do wglądu).

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy jest płatna. Opłata na szczęście również jest standardowa. To oznacza że kierowca będzie musiał zapłacić 100 złotych za nowy druk oraz 0,50 złotego opłaty ewidencyjnej. Na wydanie nowego dokumentu czeka się maksymalnie 14 dni. Sprawa jest załatwiana w formie decyzji administracyjnej.