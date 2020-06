Gdzie sprawdzić prawo jazdy? Teraz bez wychodzenia z domu!

Co do zasady prawo jazdy powinno zostać wydane w czasie wynoszącym maksymalnie 9 dni roboczych. Czasami oczekiwanie jest krótsze, a czasami - w wyniku sytuacji niezależnych - dłuższe. Skąd zatem wiedzieć kiedy dokładnie kierowca powinien pójść do urzędu po dokument? Dziś powiemy o tym, jak sprawdzić status prawa jazdy. I wbrew pozorom nie jest to skomplikowane. Wystarczy do tego telefon z internetem oraz znajomość jednego z dwóch adresów internetowych.

Gdzie sprawdzić prawo jazdy? Przygotuj najpierw dane.

Status prawa jazdy można sprawdzić pod jednym z dwóch adresów. Po wpisaniu danych takich jak PESEL kierowcy oraz jego imię i nazwisko dowiemy się czy dokument został już wyprodukowany przez Wytwórnię Papierów Wartościowych oraz czy dotarł do urzędu, w którym prowadzący go odbierze. Cały proces trwa maksymalnie kilka sekund oraz jest intuicyjny.





Gdzie sprawdzić prawo jazdy? Adresy stron: