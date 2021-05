Pierwszeństwo pieszych, problem na egzaminie? Nowe przepisy mogą przynieść nieoczekiwany skutek.

Pierwszeństwo pieszych, problem na egzaminie? Niestety tak…

Nowe przepisy obowiązujące od 1 czerwca 2021 roku zobowiązują kierowców do ustąpienia pierwszeństwa pieszym wchodzącym dopiero na pasy. To ma zagwarantować pieszym wyższy poziom bezpieczeństwa. Zmiany przyniosą jednak też nieoczekiwany skutek. Bo może się okazać, że wpłyną także na egzaminy na prawo jazdy. W jaki sposób? Bezwzględną podstawą do przerwania jazdy po mieście jest stworzenie zagrożenia, a nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu dopiero na pasy po 1 czerwca 2021 roku będzie właśnie stworzeniem zagrożenia.

Pierwszeństwo pieszych: czy jest objęte programem egzaminu?

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych jego zakresem zadań w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Wskazuje na to art. 52 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami. Zatem jeżeli podczas egzaminu wystąpi inne zagrożenie, wynikające z art. 52 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, to egzaminator także powinien go przerwać. Od 1 czerwca 2021 r. będzie tak także w przypadku zagrożenia spowodowanego nieustąpieniem pierwszeństwa osobie wchodzącej na przejście, ale jeszcze się na nim nie znajdującej. - powiedział PAP rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś.

Pierwszeństwo pieszych: problem na egzaminie to mała precyzja przepisów

Co to oznacza? Że osoby zdające egzamin na prawo jazdy od 1 czerwca 2021 roku muszą bezwzględnie pamiętać o nowych przepisach. A problem z nimi jest o tyle duży, że standardowo dla polskiego porządku prawnego są mało precyzyjne. Regulacje nie określają zbyt szczegółowo czy jest moment przed wejściem pieszego na pasy - czy jest to samo dojście do pasów czy np. dopiero chęć postawienia pierwszego roku na pasach. Egzaminowani muszą się zatem wykazać ogromną czujnością w czasie jazdy.

