Klucz udarowy a dokręcanie koła. Czy to dobre połączenie?

Sezonowa wymiana ogumienia w pełni. A to najlepszy moment na to, aby przyjrzeć się pracy warsztatów wulkanizacyjnych. W większości z nich do dokręcenia kół używane są klucze udarowe. To jednak poważny błąd... Sprawdź czemu.