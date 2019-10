Jak rozpoznać usterki zawieszenia? To nie takie trudne

Zawieszenie jest jednym z ważniejszych układów w samochodzie. To za jego sprawą koła utrzymują kontakt z nawierzchnią, a nie podskakują podczas pokonywania nierówności. To rola o tyle kluczowa, że warunkuje nie tylko komfort podróżowania czy precyzję wykonywanych na drodze manewrów, ale również drogę hamowania. A to prowadzi do prostego wniosku. Zawieszenie jest jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa w pojeździe. Stąd jego stan ma tak kluczowe znaczenie m.in. podczas corocznego przeglądu technicznego.

Zawieszenie jest oczywiście elementem eksploatacyjnym. Zużywają się w nim przede wszystkim amortyzatory, sprężyny oraz elementy metalowo-gumowe w postaci chociażby tulei. Co do interwału zużycia, ciężko mówić o pewnikach. Pierwsze awarie nie pojawiają się jednak na ogół wcześniej niż po pokonaniu 100 - 120 tysięcy kilometrów. Jak rozpoznać usterki zawieszenia? Z punktu widzenia kierowcy metoda jest dość prosta. O ewentualnych uszkodzeniach poinformują prowadzącego niepokojące dźwięki dochodzące z okolicy kół i generowane w czasie jazdy po nierównej drodze. Jak odróżnić je od siebie? Dźwięki zwiastujące awarie są dość charakterystyczne dla poszczególnych części.

Jak rozpoznać usterki zawieszenia? A więc…

Łącznik stabilizatora - lubi dość głośno pukać w sytuacji, w której samochód z niewielką prędkością pokonuje nierówność

Końcówka drążka kierowniczego - może stukać, ale dużo częściej powoduje, że samochód nie jest w stanie jechać na wprost - ściąga w którąś ze stron

Tuleja wahacza - w sytuacji, w której samochód z większą prędkością przejedzie przez nierówność, słychać wyraźne stukanie

Sworzeń wahacza - objaw jest analogiczny do uszkodzenia tulei wahacza, mianowicie po najechaniu na nierówność z większą prędkością, w okolicy koła pojawia się wyraźnie słyszalne stukanie

Amortyzator - w tym przypadku spektrum objawów może być naprawdę szerokie, wśród symptomów świadczących o usterce wymienić można m.in. kołysanie nadwozia podczas jazdy, dobijanie amortyzatora w czasie jazdy po nierównościach, podskakiwanie kół napędowych w trakcie przyspieszania, nurkowanie po naciśnięciu pedału hamulca, krzywe ścieranie bieżnika, wyciek płynu z amortyzatora

Sprężyna - o jej uszkodzeniu świadczą przede wszystkim dźwięki - strzał sprężyny podczas skręcania koła lub np. ruszania, kolejnym objawem jest przechylenie nadwozia na jedną ze stron

Łożysko koła - zużyte łożysko szumi, hałas zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości, a do tego np. podczas skręcania kołami w trakcie jazdy

Bez względu na fakt czy kierowca jest w stanie samodzielnie zidentyfikować źródło awarii w zawieszeniu, czy też nie, powinien pamiętać o tym, że w razie wykrycia jakichkolwiek niepokojących dźwięków pojawiających się w okolicy kół, musi udać się do warsztatu. Mechanik sprawdzi stan resorowania - konkretnie zabierze auto na ścieżkę diagnostyczną i wskaże ewentualne uszkodzenia. Optymistyczna informacja? W przypadku samochodów kilkuletnich wymiana podstawowych elementów w postaci łączników stabilizatora, końcówek drążków kierowniczych czy sworzni wahacza nie powinna być droga. Często to tylko kilkadziesiąt złotych od strony.