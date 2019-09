Diesel 1.6 hdi: przewód olejowy turbiny do wymiany?

Silnik 1.6 HDI na początku nowego millenium stał się jedną z ważniejszych konstrukcji w gamie koncernu PSA i marki Ford. Silnik oferował 90 lub 110 koni mechanicznych, a do tego był oszczędny i miał wysoką kulturę pracy. I wszystko byłoby idealne, gdyby nie doniesienia mówiące o… niskiej trwałości turbosprężarek. Do zatarcia mechanizmu dochodziło już w kilka lat po opuszczeniu salonu przez auto. Nie to było jednak dla użytkowników najgorsze. Scenariusz stawał się o tyle czarny, że usterka powracała często już po kilku miesiącach od naprawy.

Gdy kierowcy ogłosili, że diesel 1.6 HDI jest dziejową wpadką, okazało się że winna zacieraniu turbosprężarek nie jest wcale wadliwa konstrukcja układu doładowania zastosowanego we francuskim dieslu 1.6 HDI, a niepozorny przewód olejowy. To aluminiowa rurka, która powykręcana w różnych kierunkach. Sposób jej ukształtowania jest podyktowany faktem, że znajduje się ona głęboko pod silnikiem i na drodze między podłączeniem do układu smarowania a turbosprężarką musi lawirować między pozostałymi elementami osprzętu.

Diesel 1.6 hdi: przewód olejowy turbiny ma specjalne sitko…

Co się dzieje z przewodem olejowym turbiny w toku eksploatacji? Przy dolnej śrubie zamontowane jest sitko filtrujące. Na nim zbierają się zanieczyszczenia pływające w oleju - zupełnie jak cholesterol odkładający się w żyłach człowieka. Z czasem brudu jest na tyle dużo, że zaczyna stopniowo tamować przepływ smarowidła do turbiny. Skutkiem jest zatarcie. Co ważne, regeneracja sprężarki w tym przypadku jest mało skuteczna. Jeżeli mechanik nie wymieni przewodu, szybko dojdzie do ponownego zatarcia mechanizmu, a to oznacza kolejne koszty.

Aby uniknąć uszkodzenia turbosprężarki w dieslu 1.6 HDI kierowca powinien pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze musi bezwzględnie pilnować regularnej wymiany oleju w silniku. Tylko świeże smarowidło i nowy filtr w układzie smarowania gwarantują, że w obwodzie olejowym motoru krążyć będzie maksymalnie mała ilość zanieczyszczeń. Poza tym dla bezpieczeństwa doładowania właściciel samochodu powinien od czasu do czasu - tj. w zależności od intensywności eksploatacji raz na 2 - 3 lata - demontować przewód i wymieniać go na nowy.

Diesel 1.6 hdi: ile kosztuje przewód olejowy turbiny?

Czemu mechanicy zalecają przede wszystkim wymianę? Po pierwsze dlatego, że przytkane sitko jest niezwykle ciężko doczyścić. Po drugie przewody często nie tylko zapychają się, ale i zaczynają przeciekać. Ile kosztuje nowy przewód olejowy turbiny do diesla 1.6 HDI? Za nowy element należy zapłacić w sklepie motoryzacyjnym na ogół od 70 do 140 złotych. Używane kosztują mniej więcej 20 złotych. Tak, cena części z drugiej ręki bez wątpienia jest atrakcyjna. Niestety wybierając taki produkt kierowca nigdy nie będzie miał pewności dotyczącej jego stanu.