Uszkodzone samochody. Jakie marki głównie trafiają do warsztatu?

Uszkodzone samochody, czyli dziś o tym jak nie kupić auta po poważnym wypadku. Jakie czynniki mają znaczenie? Przede wszystkim... marka.

Uszkodzone samochody. Czemu to problem?

Jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze używanego samochodu jest zawsze ryzyko tego, że w jego historii widnieją wypadki. Po uszkodzeniu struktury nośnej obniżeniu ulega sztywność nadwozia, a wówczas kolejne zdarzenia są groźniejsze i dla samochodu, i dla pasażerów. Bardzo rzadko kierowcy inwestują w prawidłowe naprawy powypadkowe. Są one raczej przeprowadzane na chybcika, żeby tylko udało się sprzedać pojazd. Od czego zależy ryzyko zakupu samochodu powypadkowego? Między innymi od marki i modelu.

Uszkodzone samochody: Top 5 marek z najczęściej występującą historią powypadkową

Reklama

Jak wynika z analizy, najczęściej uszkadzanym samochodem jest Lexus. Samochody tej marki uchodzą za trwałe, jednak mają często znaczną moc. Zdarza się więc, że kierowcy przeceniają swoje umiejętności, co prowadzi do wypadków. To samo jest prawdą w przypadku choćby Jaguara czy BMW. Dla przykładu: BMW serii 3 i Jaguar XF są względnie tanimi samochodami, ale dla niektórych kierowców mogą okazać się trudne do opanowania.

Drugie miejsce Subaru w tym zestawieniu dowodzi, że nawet auta z napędem na cztery koła nie stanowią pewnego zabezpieczenia. Osoby kupujące Subaru często wyjeżdżają poza miastem. Wyszukane systemy AWD mogą poradzić sobie w każdych warunkach, ale w lesie albo na polnej drodze pokrytej lodem lub błotem nawet pozornie bezpieczna prędkość może być zbyt wysoka, żeby się bezpiecznie zatrzymać.

Stawkę TOP 5 zamyka Dacia - jedna z najtańszych marek samochodowych na świecie. Produkuje samochody minimalistyczne dla kierowców, którzy budżet uznają za najważniejszy. Ze względu na dostępność, Dacie często są wykorzystywane jako auta robocze, a wypadki przydarzają się z braku uwagi.

Uszkodzone samochody: Top 5 marek z najrzadziej występującą historią powypadkową

Z wyników można wnioskować, że poziom popularności marki i ogólna charakterystyka samochodów wpływają na szanse uczestnictwa w zdarzeniach drogowych. Dla przykładu: Fiat skupia się głównie na kompaktach. Citroen i Peugeot to marki produkujące względnie tanie samochody o mocy w przedziale 100-150 KM. To osiągi, które raczej nie zadowolą miłośników szybszej jazdy.

Uszkodzone samochody: kraje z najwyższym odsetkiem uszkodzonych aut

Metoda badawcza: