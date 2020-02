Silnik z systemem Start-Stop. Awaria akumulatora to pewnik?

Zasada działania systemu Start-Stop jest dość prosta. W momencie, w którym auto zatrzymuje się, elektronika sterująca unieruchamia silnik. W ten sposób nie spala on paliwa i tym samym nie emituje do atmosfery szkodliwych związków. Z drugiej strony zachowane jest zasilanie urządzeń pokładowych - nawiewów, radia czy wspomagania układu kierowniczego. W jaki sposób się to odbywa? Odbiorniki są cały czas zasilane z akumulatora, ewentualnie w układach bardziej skomplikowanych z systemów bateryjnych. Jednostka napędowa jest ponownie uruchamiana w sytuacji, w której kierowca musi ruszyć, ewentualnie skończą się zapasy prądu.

Klasyczny akumulator nie miałby żadnych szans…

Duża ilość cykli ładowania i rozładowania oraz konieczność np. magazynowania prądu pochodzącego z rekuperacji sprawiają, że akumulatory w samochodach wyposażonych w system Start-Stop są poddawane dużym i cyklicznym obciążeniom. A te niestety w przypadku klasycznych baterii kwasowych skończyłyby się awarią już po kilku miesiącach eksploatacji. Właśnie dlatego w dużej mierze na potrzeby ekologicznego układu producenci stworzyli nowe typy baterii. EFB mają płyty dodatnie pokryte powłoką poliestrową. Przez to są bardziej odporne na częste rozładowanie i ładowanie prądem o dużym natężeniu.

Akumulatory AGM mają zamontowane między płytami włókno szklane - to wchłania elektrolit. W ten sposób urządzenia tego typu są bardzo odporne na głębokie rozładowanie. Bardziej zaawansowana konstrukcja akumulatorów do systemów Start-Stop sprawia, że są one w pierwszej kolejności droższe w zakupie. Ich ceny poza ASO zazwyczaj zawierają się w przedziale wynoszącym od 200 (15Ah, 200A) do 1160 złotych (105Ah, 1000A). To jednak nie koniec problemów. Bo dopasowanie nowych baterii do nowych warunków pracy jeszcze nie oznacza, że urządzenia są w stanie pracować bezawaryjnie długimi latami.

Swojego czasu branżowy portal MotoFocus.pl postanowił zapytać mechaników o działanie systemu Start-Stop. Aż 67,4 proc. z nich powiedziało, że układ szczególnie przyspiesza zużycie akumulatora.

Ile wytrzymują nowoczesne akumulatory?

Intensywna eksploatacja odbija się na stanie współczesnych akumulatorów dość szybko. Praktyka dość jasno wskazuje, że na ogół baterie nie wytrzymują więcej niż 5 - 6 lat eksploatacji. Po tym czasie efektywność ich pracy staje się niska. Skutek? System Start-Stop zostaje dezaktywowany, na ekranie komputera pokładowego pojawia się błąd oraz mogą się zdarzyć problemy z rozruchem silnika. Wprowadzenie systemów Start-Stop i nowoczesnych akumulatorów sprawia, że opowieści o zakupie 20-letniego Golfa z fabryczną baterią już niedługo przejdą do historii.