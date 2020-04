Top: Najważniejsze projekty Bertone

Bertone to jeden z najważniejszych, włoskich domów projektowych w świecie motoryzacji. Firma współpracowała z takimi markami jak Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Citroen, Ferrari, FIAT, Lancia, Lamborghini, Mercedes, Opel czy Volvo. Skutkiem tej współpracy stała się seria kultowych już projektów samochodów. Jakich? Oto najważniejsze przykłady!

Lamborghini Countach

Lamborghini Countach

Lamborghini Countach zostało zaprezentowane w roku 1974 i tak naprawdę z miejsca zdobyło serca motomaniaków! Nadwozie coupe było muskularne i niezwykle przysadziste. Potężne wrażenie robiły też wloty powietrza w tylnej części, ogromnych rozmiarów skrzydło ustawione nad tylnym pasem oraz przód emanujący skupionymi oczami i mięsistymi policzkami. A na designie zalety Countacha dopiero zaczynały się. Bo coupe było dzikie na drodze! Topowy wariant ważył blisko 1600 kilogramów i osiągał pierwszą setkę w 4,5 sekundy. Ten model Lamborghini to jeden z najważniejszych projektów w historii Bertone. Auto jest dziś prawdziwie kultowe.





Lancia Stratos HF

Lancia Stratos HF

Lata siedemdziesiąte miały całą serię motoryzacyjnych legend. A jedną z jaśniejszych - zaraz obok Countacha czy Miury - był właśnie Stratos HF. Ciekawostki? Wszystkie trzy coupe wyszły spod ręki jednego człowieka. Mowa oczywiście o Marcello Gandinim pracującym w studiu Bertone. Karoseria Stratosa była i nowoczesna, i zaskakująca. Przód miał formę klina, część pasażerska była zaprojektowana w zgodzie z zasadami aerodynamiki, podczas gdy tył otrzymał duże niczym hamburgery i okrągłe lampy. Lancia Stratos HF miała jednak więcej asów w rękawie. W końcu samochód w wersji drogowej ważył zaledwie 980 kilogramów (czyli niewiele więcej od Skody Citigo), ale był napędzany 2.4-litrową V-szóstką o mocy 190 koni mechanicznych. Stratos to też mistrz. W roku 1974, 1975 i 1976 model zdobył mistrzostwo WRC.

Citroen XM

Citroen XM

Citroen zawsze lubił chadzać swoimi drogami. Po raz kolejny udowodnił to w maju roku 1989 podczas prezentacji Citroena XM. Liftback segmentu E postawił na nowoczesną technologią oraz... niesamowity design. Bertone opracowało karoserię XM-a w taki sposób, że przybiera ona formę klina. Zaczyna się od idealnego pod względem aerodynamicznym przodu z eleganckimi lampami, a następnie serią przetłoczeń płynnie przechodzi w załamanie zarysowane na wysokości końca tylnych drzwi oraz kończy się klasycznym tyłem podkreślonym za pomocą gustownego spojlera. W skrócie tego auta nie dało się lepiej zaprojektować! Skutek? Citroen uzyskał tytuł Car of the Year 1990 - otrzymał dwukrotnie więcej głosów np. od Mercedesa SL R129.