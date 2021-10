Tani kredyt na samochód? Płać mniej przez ecodriving

Tani kredyt na samochód? Kluczem do sukcesu jest oferta, ale i... dodatkowe oszczędności. Ecodriving sprawia, że auto staje się eko i kosztuje mniej.

Ecodriving to realne oszczędności eksploatacyjne

Tani kredyt na samochód? Bo kierowca zawsze może się starać obniżyć wartość raty przy pomocy chociażby ecodrivingu. Mniejsza suma wydatkowana na paliwo tworzy oszczędności eksploatacyjne. I potrafią być one naprawdę duże. Szczególnie że poprzez ecodriving w kieszeni prowadzącego może zostać od 5 do nawet 25 proc. kwoty wydatkowanej na paliwo. A tak duża oszczędność ma ogromne znaczenie – co wyraźnie pokazuje poniższy przykład.

Tani kredyt na samochód? Ecodriving naprawdę działa

Jeden z klientów Cofidis ze Świdnika pożyczył 10 tys. zł na zakup Citroena Xsary Picasso z 2006 r. Ponieważ nie miał oszczędności, wnioskował o kredyt bez wpłaty własnej. Płatność rozłożył na 36 rat. Obecnie suma spłat wyniesie niemal 12 tys. zł. To oznacza, że łączny koszt kredytu z opłatą przygotowawczą i odsetkami wyniesie około 2 tys. zł.

Średnie spalanie dla Xsary Picasso z silnikiem benzynowym to około 8 litrów na 100 km. Przyjęliśmy średni przebieg 15 tys. km rocznie. Przy obecnej cenie benzyny na poziomie około 5,75 zł, na zatankowanie 1200 litrów paliwa wyda 6,9 tys. zł. Jak łatwo policzyć, 10% mniejsze zużycie paliwa przełoży się na rachunek na stacji benzynowej mniejszy o 690 zł rocznie. W ciągu 3 lat będzie to ponad 2 tys. zł oszczędności. W skrócie suma pokryje koszty kredytu.

Ecodriving, czyli tak właściwie co?

Jedź płynnie – dynamicznie rusz (ale nie z piskiem opon i ryczącym silnikiem), szybko osiągnij prędkość docelową i staraj się ją płynnie utrzymać. Nie hamuj zero-jedynkowo – unikaj mocnego hamowania. W czasie takiego manewru marnujesz energię! Przed światłami hamuj silnikiem i staraj się planować manewry. Auto stoi? Wyłącz silnik! – pracujący silnik na postoju oznacza bezsensowne marnowanie paliwa. To proste! Czy klima jest zawsze potrzebna? – poszukiwanie oszczędności to też eliminowanie tych odbiorników energii, które aktualnie nie są potrzebne. Przemyśl kwestię klimatyzacji. Dbaj o stan pojazdu – pilnuj ciśnienia powietrza w oponach i stanu podstawowych układów w aucie. To może mieć znaczący wpływ na spalanie.

