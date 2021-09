Samochody z filmów muszą być drogie? Zależy które wybierzesz. Dziś przygotowaliśmy listę pięciu modeli, które kosztują dziś mniej niż 30 tys. zł.

Samochody z filmów do 30 tys. zł. Jaki jest wybór?

Któż z nas nie chciałby się poczuć jak Sonny i Rico z Miami Vice i za kierownicą Ferrari Testarossa przemierzać ulice słonecznego Miami. Niestety większości kierowców nie stać na zakup takiego auta. Nie znaczy to, że nie możemy poczuć się jak filmowi bohaterowie. Do spełnienia dziecięcych marzeń wystarczy nam ,,zaledwie” 30 tysięcy złotych.

Mniej więcej tyle trzeba wydać na filmową gwiazdę w stosunkowo dobrym stanie. Bądźmy szczerzy, większość ikon na czterech kołach to już emeryci. Oczywiście możliwe jest kupienie kompletnego wraku taniej, ale po doinwestowaniu kwota zamknie się w naszym budżecie, albo go przekroczy. Przygotowaliśmy 5 propozycji, które znają kinomaniacy i petrolheadzi. Gotowi? Tam gdzie jedziemy drogi nie będą potrzebne. A nie przepraszam. Jednak będą.

Peugeot 406

,,Taxi” to obok filmów ,,Goście, goście” i ,,Asterix i Obelix: Misja Kleopatra” najbardziej znana francuska komedia. Pierwsza część serii pojawiła się w 1998 r. Bohaterem filmu jest Daniel Morales, od niedawna taksówkarz, który dzięki swojemu mocno zmodyfikowanemu Peugeotowi 406, może wieźć klienta z prędkością ponad 300 km/h. Jego zleceniodawcą niespodziewanie zostaje policjant Émilien Coutant-Kerbalec. Stróż prawa postanawia darować kierowcy karę, jeśli pomoże on złapać okradających banki i poruszających się czerwonymi Mercedesami W124 500E złodziei, którzy są prawdziwym cierniem w oku marsylskiej policji. W produkcji używano wielu zmodyfikowanych Peugeotów. Sceny wewnątrz kręcono w najlepiej wyposażonej odmianie, zaś w sekwencjach pościgowych pojawiają się wersje o mocy 300 KM.

Fiat 125p

Samochody z filmów, fiat 125p Filmowe gwiazdy za grosze. Top 5 moto-legend kina

Kolejna perełka polskiej motoryzacji. Filmografia tego samochodu jest bogata, ponieważ to jedno z niewielu aut, jakie można było spotkać na polskich drogach. Warto wspomnieć scenę malowania w ,,Brunet wieczorową porą”. Najbardziej jednak kojarzy się z innym dziełem Stanisława Barei, mianowicie serialem ,,Zmiennicy”. Wszyscy kojarzymy taksówkę o numerze bocznym 1313 w żółtym kolorze, chociaż nie wszyscy (zwłaszcza młodsi) wiemy skąd. Ciekawostką jest, że replikę tego auta można spotkać w Warszawie, szczególnie w okolicach Pałacu Kultury.

Volkswagen Beetle

Najdłużej produkowany model samochodu w historii motoryzacji zapisał się również w historii kina. Zgrał m.in. w filmie ,,Footlose”, jako pojazd, w którym Ron MacCormack (grany przez Kevina Bacona) zamykał drzwi kopiąc w nie nogą. Wystąpił również w filmie ,,Garbi: superbryka”, który kojarzą raczej młodsi widzowie. Gra tam Michael Keaton, jednak tytułowym bohaterem jest Garbus obdarzony niezwykłymi zdolnościami. Znaleziony przez ojca na złomowisku i podarowany córce ma startować w wyścigach NASCAR. Jeśli nie jesteście fanami starszych aut i lubicie odrobinę wygody, możecie kupić model New Beetle. Jest zbudowany na bazie Golfa i wygląda jak nieco większy, unowocześniony Beetle.

Samochody z filmów, volkswagen new beetle Filmowe gwiazdy za grosze. Top 5 moto-legend kina

Polonez

PRL miał swojego Jamesa Bonda. W takim razie polski Bond musiał mieć swojego Astona. Stał się tak silnym symbolem bohatera serialu, że do dzisiaj określa się go mianem ,,Borewicza”. Oczywiście przypominanie, że zaprojektował go sam Giorgetto Giugiaro jest formalnością. Serial ,,07 zgłoś się” to jeden z najpopularniejszych rodzimych produkcji z gatunku kryminału. Główny bohater-porucznik Sławomir Borewicz walczył z najróżniejszymi przestępcami: od handlarzy narkotyków po seryjnych morderców. Na walkę ze złem (nie licząc pierwszych odcinków) ruszał swoim Polonezem. Nie każdy może o tym wiedzieć, ale polskie liftbacki można znaleźć w Wielkiej Brytanii, Egipcie, a nawet Chinach. Model zasłynął również udziałami w rajdach.

Mini Cooper

Samochody z filmów, mini cooper s Filmowe gwiazdy za grosze. Top 5 moto-legend kina

Bodaj najpopularniejszy samochód stworzony przez Brytyjczyków. Jego pierwsza wersja może kojarzyć się przede wszystkim z filmem ,,Włoska robota” z Michaelem Cainem. Charlie Crocker (brytyjski złodziej, który dopiero wyszedł z więzienia) organizuje skok we Włoszech. Ma ukraść sztabki złota o wartości 4 milionów dolarów. 3 Mini pojawiają się w szczycie akcji i dzięki nim bohaterowie sprytnie wymykają się włoskiej policji. Każdy z egzemplarzy jest w jednym z kolorów symbolizujących flagę Wielkiej Brytanii (czerwony, biały i niebieski). Jeśli, podobnie jak w przypadku Volkswagena Beetle, chcecie gwiazdy filmowej, ale w wersji współczesnej, to jest dobra wiadomość. Zarówno film, jak i auto przeszły remake. We ,,Włoskiej robocie” z 2003 r. (grali w niej Mark Wahlberg i Jason Statham) pojawiają się auta, które zadebiutowały w tym samym roku.