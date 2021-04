Jak zapłacić za samochód w salonie? Gotówką, ale nie gotówką

Wybór auta, negocjacje cenowe i wreszcie rezerwacja wymarzonego modelu. No dobrze, ale co dalej? Jak zapłacić za samochód w salonie? To pytanie, które nurtuje wielu kierowców. I choć sporą ilość klientów prywatnych w Polsce stać na zakup za gotówkę, w tym przypadku ciężko o gotówce mówić. Powód? Już dawno skończyły się czasy, w których pieniądze do dealera przynosiło się w reklamówce. Teraz tak naprawdę jedyną formą honorowaną jest przelew bankowy.

Kiedy zapłacić za samochód w salonie?

Kiedy przelać pieniądze za nowy samochód z salonu? Można pójść jednym z dwóch tropów. Po pierwsze przelew spokojnie można wykonać przed pojawieniem się w salonie sprzedaży. Po drugie - jeżeli kierowca ma na koncie osobistym opcję przelewu natychmiastowego - może to też zrobić bezpośrednio u dealera. Czy przelew za samochód to bezpieczna forma? Jak najbardziej. Kupujący nie ryzykuje, że np. zostanie okradziony w drodze z banku do salonu. Poza tym jako potwierdzenie transakcji ma umowę rezerwacyjną.

Zakup samochodu z salonu: nie ma kasy, są… kredyty!

No to teraz kolejne pytanie. Jak zapłacić za samochód w salonie, gdy kupujący nie dysponuje wystarczającą ilością gotówki? Tutaj możliwości są zdecydowanie większe. Bo dealerzy proponują swoim klientom całą paletę możliwości finansowania. Dostępne są klasyczne kredyty, leasingi czy wynajmy długoterminowe. Kredyt i wynajem będzie najlepszy dla klientów prywatnych. Firmy czy też właściciele firm na ogół decydują się na leasing lub wynajem.

Jak zarejestrować samochód z salonu?

Jak zarejestrować samochód kupiony w salonie? Nabywca otrzyma od dealera komplet dokumentów: dowód zakupu, świadectwo homologacji i kartę pojazdu. Do tego musi wypełnić wniosek o rejestrację, wnieść opłatę i złożyć go w wydziale komunikacji należnym miejscu zamieszkania. Można też poprosić o załatwienie formalności pracownika salonu - dealerzy często proponują taką opcję. Podstawą do działania dla salonu staje się w takim przypadku upoważnienie wypełnione przez kupującego.