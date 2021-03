Czyszczenie tapicerki samochodowej. Czemu jest konieczne?

Tapicerka samochodowa - identycznie jak materiał zastosowany na fotelach czy kanapie w domu - brudzi się w czasie eksploatacji. Zbiera się na nim kurz, a do tego wszystkie zanieczyszczenia wnoszone na ubraniach czy wraz z jedzeniem spożywanym w kabinie. Skutek? Może się okazać, że po kilku latach eksploatacji warto ją odświeżyć.

Czyszczenie tapicerki samochodowej jest często stosowane przed odsprzedażą pojazdu. Odświeża wygląd materiału oraz zdecydowanie zmienia zapach w kabinie pasażerskiej. Jest skuteczne np. w przypadku kierowców palących papierosy podczas jazdy.

reklama reklama



Profesjonalne pranie tapicerki samochodowej

Profesjonalne pranie tapicerki samochodowej opiera się na ogół o zastosowanie odkurzacza piorącego. O ile sprawdzi się on idealnie w przypadku czyszczenia całego wnętrza - wraz z boczkami i dywanikami, o tyle nie nadaje się np. do usuwania pojedynczych plam. Ich pojawienie się oznacza raczej punktowe pranie tapicerki samochodowej. W tym przypadku stosuje się specjalne detergenty oraz miękką szczotkę - twarda mogłaby doprowadzić do uszkodzenia materiału.

Ile kosztuje pranie tapicerki samochodowej?

Profesjonalne pranie tapicerki samochodowej w wyspecjalizowanym warsztacie stanowi koszt od 150 do nawet 500 złotych. Ostateczna wartość usługi zależy w dużej mierze od renomy warsztatu oraz miasta, w którym kierowca zleci wykonanie usługi.

Pranie tapicerki samochodowej domowym sposobem, czyli jak?

Na pranie tapicerki samochodowej domowym sposobem powinien zdecydować się kierowca, który posiada w aucie niewielkie zabrudzenia. Z tymi spokojnie poradzi sobie bowiem np. pianka piorąca dostępna w marketach już za jakieś 25 - 30 złotych. W jej przypadku detergent należy rozprowadzić na materiale, wetrzeć szmatką i poczekać aż wyschnie. Po wyschnięciu powstaje proszek, który należy po prostu... odkurzyć.

Pranie tapicerki samochodowej domowym sposobem. Jakie są jeszcze metody?

Pranie tapicerki samochodowej domowym sposobem może przybrać też nieco bardziej profesjonalną formę. W jakim przypadku? Gdy kierowca posiada odkurzacz piorący np. do dywanów. Ten świetnie sprawdzi się także w przypadku auta. Co ważne, własnymi siłami lepiej nie czyścić np. podsufitki. Błędy popełnione na drodze procesu prania mogą sprawić, że ta zaczynie odstawać od dachu i nieestetycznie zwisać nad głową kierowcy i pasażerów.