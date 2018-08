Częste wypalanie filtra DPF - dlaczego tak się dzieje?

Jeśli filtr DPF się zapcha lub ulegnie uszkodzeniu, to często właścicielowi pozostaje jedynie wymiana tego wcale nie taniego elementu. Z tego powodu niektórzy kierowcy łamią prawo i decydują się na wycięcie filtra DPF w swoim aucie, czym chcą uniknąć kłopotów związanych z użytkowaniem urządzenia. Chociaż filtry DPF i tak przeszły metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat (stały się odporniejsze na jazdę w głównej mierze po mieście), to jednak czasami bywają irytujące.

Większość samochodów wyposażona w filtr DPF potrafi przejechać po mieście od 300 do 700 km bez wypalania filtra. Gdy procedura wypalania zdarza się częściej, to może być znak, że któryś z elementów układanki szwankuje. Jednym z powodów częstego wypalania filtra DPF może być jego zużycie - w wyniku lat eksploatacji może się w nim odkładać popiół, który jest efektem procesu dopalania sadzy. Za częste wypalanie filtra DPF mogą być również odpowiedzialne usterki w silniku lub samym filtrze. Negatywny wpływ na tę część samochodu mogą mieć m.in. zużyte wtryskiwacze, zablokowany zawór EGR, niesprawny kolektor ssący lub nieszczelności w układzie dolotowym.

Najprostszym rozwiązaniem na poprawienie kondycji filtra jest wyjazd na drogę szybkiego ruchu, by silnik mógł pracować przez kilkanaście minut w zakresie obrotów od 2500 do 3000 obr./min. Dzięki temu temperatura w filtrze DPF wzrośnie na tyle, by mógł wypalić zalegającą sadzę. Jeśli to nie pomoże to należy udać się do warsztatu, który zlokalizuje usterkę i podejmie odpowiednie kroki. Jednym z rozwiązań może być wymuszenie wypalania filtra DPF w warsztacie lub chemiczne czyszczenie filtra. Trzeba jednak pamiętać, że w trakcie czyszczenia metale szlachetne znajdujące się w filtrze mogą zostać wypłukane, a mycie zazwyczaj jest krótkotrwałym rozwiązaniem. Wiele warsztatów odmawia wykonania chemicznego czyszczenia filtra właśnie z powodu niskiej skuteczności tego zabiegu i rekomenduje zakup nowego filtra.