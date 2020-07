Co ile wymieniać płyn hamulcowy? Nie zapominaj o tym!

Układ hamulcowy w samochodzie działa na zasadzie hydraulicznej. Po naciśnięciu na pedał hamulca, serwo zwiększa ciśnienie cieczy w układzie, a to powoduje zaciśnięcie się klocków na tarczach i szczęk w bębnach. Skutek? Pojazd zwalnia lub zatrzymuje się. Tak, układ w którym krąży płyn hamulcowy jest zamknięty. Ciecz ta jednak niezwykle chętnie wchłania wilgoć i to także w przypadku, w którym ma kontakt z otoczeniem za pośrednictwem zestawu rurek.

Co ile wymieniać płyn hamulcowy? Szukaj sygnałów!

Im większa ilość wilgoci w płynie hamulcowym, tym szybciej nagrzewa się on w czasie jazdy. W efekcie spada jest sprawność i sprawność układu hamulcowego. Poza tym sygnałem mówiącym o konieczności wymiany płynu hamulcowego może być korozja - np. występująca w pompie hamulcowej oraz kolor i klarowność cieczy - tą wyraźnie widać po pobraniu próbki ze zbiorniczka wyrównawczego. Kiedy jeszcze należy zmienić płyn hamulcowy na nowy? Najlepiej wtedy, gdy auto ma zmieniane przewody lub zaciski układu hamulcowego.





Co ile wymieniać płyn hamulcowy? Książka serwisowa prawdę powie…

Zatem co ile wymieniać płyn hamulcowy? Generalna zasada jest taka, że ciecz warto zamienić na nową co 40 - 50 tysięcy kilometrów lub dwa lata. Zależy co nastąpi pierwsze. To jednak nie koniec, bo w ostatecznym ustaleniu interwału wymiany pomóc może chociażby książka obsługi pojazdu. Informacje mówiące o tym co ile wymieniać płyn hamulcowy znajdują się w zaleceniach serwisowych przygotowanych dla kierowców przez producentów. Sama ciecz kosztuje kilka złotych. Wymiana? Za pomoc mechanika kierowca zapłaci maksymalnie 100 złotych.