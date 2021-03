Reflektory LED do samochodu: hit czy kit? Co tak naprawdę dają?

Reflektory LED do samochodu: po co są stosowane?

Nowoczesna technologia bardzo śmiało wkracza na rynek motoryzacyjny. Powód? Chodzi w dużej mierze o wygodę eksploatacji. Klimatyzacje stają się automatyczne, nawigacje korzystają z informacji o ruchu dostarczanych w czasie rzeczywistym, fotele są elektrycznie sterowane, a pokładowi asystenci wspierają kierowcę w czasie prowadzenia. Wygoda i bezpieczeństwo to dwa słowa klucze, które są aktualne także w przypadku reflektorów LED do samochodu. Kiedy zaczęła się ich historia? W roku 2008 od modelu Lexus LS 600h.

Reflektory LED do samochodu: jakie mają zalety?

Początkowo reflektory LED do samochodu były dodatkiem znanym z segmentów luksusowych. Dziś można je zamówić również w małych autach miejskich. Co tak naprawdę dają? Przynoszą co najmniej kilka zalet. Pierwszą i podstawową jest jasność. Diody LED tworzą przed autem biały snop - oświetlona droga ma prawidłowy kontrast, przez co kierowcy łatwiej jest identyfikować ewentualne zagrożenia i więcej widzi. Po drugie diody LED w samochodzie to ogromna trwałość - wielokrotnie wyższa nie tylko od żarówek halogenowych, ale i ksenonów.

reklama reklama



Reflektory LED do samochodu to nowoczesny kształt i technologia

Trzecia z zalet LED-ów w samochodzie jest widoczna na polu... designu. Bo reflektory wykorzystujące diody są mniejsze, bardziej kompaktowe, ale i dają całkowicie nowe możliwości w kwestii kształtowania ich formy. Reflektory diodowe stosowane we współczesnych samochodach mogą przyjąć np. kształt świetlnej linii zarysowanej poniżej obrysu maski. Po czwarte reflektory LED do samochodu stają się coraz bardziej inteligentne. W tym punkcie warto wspomnieć chociażby o systemie Matrix znanym z Audi.

W przypadku Matrixów Audi samochód poza terenem zabudowanym porusza się na światłach długich. Czemu zatem reflektory LED do samochodu nie oślepiają innych użytkowników dróg? Bo ich wycinają. Auto obserwuje otoczenie i decyduje, w których fragmentach stosować światła długie, a w których mijania.

Reflektory LED do samochodu: awarie, naprawa i koszty

Reflektory LED do samochodu w teorii powinny wytrzymać całe życie pojazdu. Są już jednak pewne sygnały mówiące o tym, że diody wypalają się już po 6 - 7 latach eksploatacji. Co to oznacza? Usterka reflektorów LED według specyfikacji producenta oznacza wymianę lampy - element jest nierozbieralny (lampy są klejone). A nowa kosztuje co najmniej kilka tysięcy złotych. Na szczęście w Polsce nie brakuje warsztatów, które zajmują się naprawą LED-ów. Reflektor jest rozcinany i ma wymieniane przepalone diody. Koszt? Naprawa LED-ów do samochodu to wydatek na poziomie co najmniej 150 - 200 złotych.