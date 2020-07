Jak przerobić światła przeciwmgielne na dzienne? Czy to legalne?

Jak przerobić światła przeciwmgielne na dzienne? W gruncie rzeczy to dość proste. Należy zmodyfikować instalację elektryczną w pojeździe. W ten sposób do uruchomienia halogenów nie będzie konieczne włączenie świateł mijania - to raz. A dwa trzeba przerobić układ w taki sposób, aby uruchamiały się po odpaleniu silnika. Poza tym warto zmienić żarówki na takie o mniejszej mocy (np. z 55 na 21 watów). Światła przeciwmgielne świecą dużo intensywniej od tych do jazdy dziennej.

Przeróbka świateł przeciwmgielnych na dzienne - czy to legalne?

Zatem jak przerobić światła przeciwmgielne na dzienne? Konkludując, wystarczy odrobina wiedzy na temat budowy układu elektrycznego w aucie i kilka przeróbek. Drugą sprawą jest jednak legalność takiej modyfikacji. Wątpliwości? Po pierwsze światła przeciwmgielne są czymś innym niż światła dzienne. Mają mocniejsze żarówki i dają intensywniejsze światło. A to oznacza, że na drodze do legalności przeróbki staną kierowcy dwie kwestie.





Po pierwsze każdy reflektor ma oddzielną homologację - jej oznaczenie pojawia się na kloszu. Tym samym nawet po zmianie żarówek światła przeciwmgielne w świetle prawa nadal nie będą światłami do jazdy dziennej. Do pełnej legalności konieczna jest też zmiana reflektorów na właściwe. Po drugie jeżeli światła do przeciwmgielne nie staną się światłami do jazdy dziennej, kierowca popełnia wykroczenie. Bowiem stosowanie tych pierwszych w czasie dobrej widoczności jest dopuszczone przepisami tylko w przypadku jazdy po krętej drodze.

Jak przerobić światła przeciwmgielne na dzienne? Uważaj na mandat!

Skutek takiego działania jest zatem łatwy do przewidzenia. Auto nie spełnia wymogów technicznych - powinno zatem zostać wycofane z użytku i np. diagnosta nie przedłuży ważności badania technicznego. A do tego kierowca nie jedzie z właściwym oświetleniem - a to oznacza stuzłotowy mandat i dopisanie do konta prowadzącego 2 punktów karnych.