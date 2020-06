Objawy uszkodzonej cewki? Benzyna szczególnie narażona!

Cewka zapłonowa odgrywa ważną rolę. Jest czymś na kształt transformatora - zamienia bowiem prąd o niskim napięciu pobrany z akumulatora w prąd o wysokim napięciu podawany do świecy zapłonowej. To pozwala świecy na wytworzenie iskry i odpalenie mieszanki paliwowo-powietrznej znajdującej się w komorze spalania. Uszkodzenie lub zużycie cewki musi się zatem odbić na sposobie pracy jednostki napędowej. A na ogół objawów jest co najmniej kilka.

Objawy uszkodzonej cewki:

problemy z rozruchem silnika,

falowanie obrotów,

brak iskry na jednym z cylindrów - nierównomierna praca silnika np. podczas przyspieszania,

wyraźny spadek mocy,

uruchomienie trybu awaryjnego pracy silnika,

szarpanie silnika - szczególnie przy niskim obciążeniu,

wzrost zużycia paliwa.

O usterce cewki zapłonowej w silniku benzynowym może zadecydować kilka powodów. Przede wszystkim może ona wynikać z naturalnego zużycia. Cewki jak wszystkie inne elementy mają określony czas życia. Poza tym winne często są niskiej jakości lub przerwane przewody zapłonowe, zbyt słaby akumulator, dostanie się wilgoci lub soli do cewki. Zakup nowej cewki zapłonowej nie stanowi dużego wydatku. W zależności od silnika ceny startują już od 60 - 70 złotych za sztukę.