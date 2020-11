Klimatyzacja zimą w aucie. Używać jej czy nie?

Czy zimą włączać klimatyzację w samochodzie?

Na początek warto rozprawić się z motoryzacyjnym mitem. Czy to prawda, że klimatyzacja zimą nie działa w samochodzie? To zależy. Niektórzy producenci stosują układy, w których parownik jest zabezpieczony przed oblodzeniem. W efekcie przy niskich temperaturach schładzacz nie uruchomi się. Tak nie będzie jednak cały czas podczas jazdy. Gdy silnik rozgrzeje się, klimatyzacja powinna zacząć pracować. Zatem czy włączać ją zimą? Odpowiedź brzmi tak. A powodów przemawiających za tym jest kilka.

Klimatyzacja zimą w samochodzie - co daje?

Schładzacz kojarzy się przede wszystkim z chłodzeniem kabiny pasażerskiej. To jednak nie jedyne zadanie postawione przed nim. Klimatyzacja zimą w samochodzie osusza powietrze. A to oznacza, że w kabinie zalega mniejsza ilość wilgoci, a do tego momentalnie odparowywane są np. szyby. To jednak nie koniec, bo nieużywana klimatyzacja przez cały sezon jesienny i zimowy może oznaczać też usterkę układu. Nieużywana sprężarka może skutkować powstaniem korozji na elementach jej sprzęgła. Poza tym w nowoczesnych silnikach sprężarka jest cały czas podłączona do paska - stosuje się zawory ciśnieniowe. Jest jednak smarowana tylko wtedy, gdy kierowca włączy klimatyzację. Nieuruchomiony schładzacz sprawia, że kompresor jest narażony na szybsze zużycie.





Jak ustawić klimatyzację w samochodzie zimą?

Ciężko mówić o tym, aby zimą konieczne było schładzanie kabiny pasażerskiej. Klimatyzacja świetnie radzi sobie jednak również w sytuacji, w której kierowca chce zwiększyć temperaturę we wnętrzu. Zatem jak ustawić klimatyzację w samochodzie zimą? Kierowca musi wybrać odpowiedni sposób pracy - ustawiając stopnie lub przestawiając suwak w klimie manualnej, a następnie określić tempo pracy wentylatora. I właściwie tyle!

Klimatyzacji trzeba używać przez cały rok! Co z serwisem?

Serwis układu klimatyzacji jest jednym z kluczowych wymogów dotyczących utrzymania układu w sprawności przez długi czas. Należy nie tylko dezynfekować kanały wentylacyjne i wymieniać filtr kabinowy, ale dbać też o uzupełnianie poziomu odczynnika w układzie. W końcu to w odczynniku zawarty jest olej smarujący kompresor. Co ile serwisować klimatyzację? Każdego roku znika od 10 do 15 proc. odczynnika. Wizyta w warsztacie jest konieczna zatem co najmniej raz na dwa lata. Koszt? Przeciętnie wizyta będzie oznaczać wydatek od 200 do 300 złotych.