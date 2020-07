Ile kosztuje wymiana płynu chłodniczego? Drogo nie jest!

Płyny eksploatacyjne stosowane w pojeździe mają określony czas życia. W przypadku płynu chłodzącego to na ogół okres od 2 do 5 lat. Jako że po tym czasie ciecz traci właściwości, może doprowadzić np. do przegrzania silnika w czasie jazdy. Skutki tej sytuacji są na ogół tragiczne - mowa o pękniętej uszczelce pod głowicą, konieczności przeprowadzenia gruntownego remontu jednostki napędowej oraz kosztów sięgających kilku tysięcy złotych. Zaniedbania w kwestii wymiany płynu chłodzącego są o tyle dziwne, że sama procedura wymiany nie jest droga.

Ile kosztuje wymiana płynu chłodniczego?

5-litrowa butelka nowego płynu chłodzącego może kosztować zaledwie 20 złotych. A to nie koniec dobrych informacji. Szczególnie że pomoc mechanika nie okaże się dużo droższa. Zatem ile kosztuje wymiana płynu chłodniczego? W renomowanych warsztatach ceny startują już od 60 złotych i zazwyczaj nie przekraczają kwoty na poziomie 160 złotych. I co niezwykle ważne, kwota ta zawiera już zakup nowej cieczy. Kiedy jest drożej? Głównie wtedy, gdy kierowca zamiast wybrać mechanika poza siecią dealerską pojedzie do ASO.