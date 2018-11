Jakie czynności przy samochodzie Polacy wykonują samodzielnie?

Jak pokazują wyniki ogólnopolskiego badania „Drogowa dżungla, czyli Polak za kierownicą” przeprowadzonego na zlecenie Shell, większość respondentów samodzielnie pielęgnuje swoje auta.

Zdecydowana większość badanych, bo aż 78% jeździ czystym oraz wysprzątanym autem. Aż 79% mężczyzn i 78% kobiet zadeklarowało, że regularnie myją swoje samochody. O porządek we wnętrzu auta dba jeszcze więcej osób - około 87% pań i 73% panów.

reklama reklama

Widoczność samochodu i drogi

Dobra widoczność podczas jazdy samochodem ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa oraz komfortu. O tę kwestię kierowcy powinni zadbać wymieniając żarówki i wycieraczki. Samodzielnej wymiany wycieraczek dokonuje 74% panów i 33% pań. Żarówki we własnym zakresie zmienia 62% mężczyzn i tylko 25% przedstawicielek płci pięknej. Ważnym działaniem związanym z zapewnieniem widoczności w czasie jazdy jest także uzupełnianie płynu do spryskiwaczy. Podejmuje się go aż 80% respondentów – 84% mężczyzn i 76% kobiet.

Bezpieczeństwo kołem się toczy

Ponad 59% Polaków, którzy wzięli udział w badaniu „Drogowa dżungla, czyli Polak za kierownicą” samodzielnie sprawdza ciśnienie w oponach i pompuje koła – te czynności wykonuje zdecydowanie więcej panów (71%), niż pań (32%). Mężczyźni (38%) także częściej niż kobiety (19%) dokonują wymiany opon sezonowych bez pomocy specjalistów.

Smarowanie silnika

Do kluczowych czynności, które mają wpływ na stan techniczny samochodu należą profilaktyczne sprawdzanie poziomu oleju (co 500-1000 km) oraz jego uzupełnianie.

Aby samodzielnie prawidłowo skontrolować poziom oleju trzeba ustawić samochód na równym podłożu. Po kilku minutach od wyłączenia silnika należy wyjąć bagnet olejowy, przetrzeć szmatką lub chusteczką a następnie włożyć z powrotem na miejsce. Po ponownym wyjęciu olej powinien zostawić na nim ślad wskazujący aktualny poziom – powinien mieścić się między minimum, a maximum. Często na bagnecie znajdują specjalne nacięcia lub znaki, które wskazują prawidłowy poziom oleju. Jeśli oleju jest za mało, to trzeba go dolać.

Jak pokazują wyniki badania „Drogowa dżungla, czyli Polak za kierownicą” olej silnikowy samodzielnie uzupełnia 46% respondentów – 55% mężczyzn i 28% kobiet.

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez samochodów. Dla wielu osób jazda autem jest istotnym elementem codziennego życia – dzięki niemu łatwiej odwieźć dzieci do szkoły, dojechać do pracy czy zrobić duże zakupy. Jednak nie każdy kierowca dba o stan techniczny swojego pojazdu we własnym zakresie. Jak wynika z badania Shell, mężczyźni chętniej niż kobiety samodzielnie wymieniają wadliwe elementy w aucie i wykonują czynności związane z bieżącą eksploatacją auta. Kobiety powierzają większość prac przy samochodzie specjalistom.

Źródło: Materiały prasowe