Czy auto może chodzić na wolnych obrotach? Z technologicznego punktu widzenia tak. Tylko czy to jest dla niego zdrowe? No właśnie.

Czy auto może chodzić na wolnych obrotach? W teorii tak

Silnik w samochodzie został stworzony do pracy. Może to być praca na średnich, wysokich, ale też niskich obrotach. A więc odpowiedź na pytanie o to, czy auto może chodzić na wolnych obrotach zawsze musi być twierdząca. Niestety oscylowanie w granicy 900 obr./min. w ujęciu długofalowym wcale dla silnika zdrowe nie jest. A żeby się o tym przekonać, wystarczy wziąć na warsztat chociażby scenariusz zimowy. Na postoju silnik będzie się rozgrzewał niezwykle długo (o ile w ogóle się rozgrzeje). Przez to będzie więcej spalał, ale i emitował bardziej trujące spaliny.

Silnik na wolnych obrotach: to nie jest zdrowe

Czemu auto nie może chodzić na wysokich obrotach? Powodów jest kilka. Wszystkie łączy jednak ten sam fakt, chodzi o obciążenie jednostki napędowej. Gdy to jest niskie, wewnątrz bloku panuje niskie ciśnienie. Z niskim ciśnieniem pracuje też np. pompa olejowa. Skutek? Niskie ciśnienie oleju oznacza, że w bardzo niewielkim stopniu, ale mimo wszystko mogą się przycierać np. łożyska. Niskie ciśnienie to też mniejsza szczelność chociażby pierścieni. A to może się wiązać z mniejszą szczelnością komory spalania i zanieczyszczeniem oleju.

Czy auto może chodzić na wolnych obrotach? Nie powinno się

Auto na wolnych obrotach jest paliwożerne, a do tego generuje bardziej toksyczne spaliny. Te nie tylko przedostają się do atmosfery, ale też np. mogą zatkać filtr cząstek stałych czy zawór EGR w dieslu. A to nie koniec. Bo długotrwała i nagminna praca na wolnych obrotach może doprowadzić np. do tego, że olej zamieni się w maź, a silnik w skrajnym przypadku zatrze się. Oczywiście taki scenariusz może dotyczyć przede wszystkim tych pojazdów, które bardzo często mają włączony silnik na postoju - np. auta policyjne.

Czy auto może chodzić na wolnych obrotach? Prawo tego zabrania

Czy auto może chodzić na wolnych obrotach? Z technologicznego punktu widzenia tak. Z prawnego już nie. Ustawa Prawo o ruchu drogowym przewiduje takie wykroczenie, jak używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem wiąże się z mandatem wynoszącym do 300 zł. Jeżeli funkcjonariusze zakwalifikują wykroczenie jako pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, grzywna wyniesie 100 zł.