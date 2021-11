Objawy zapchanego filtra powietrza w dieslu. Zwróć na to uwagę!

Objawy zapchanego filtra powietrza w dieslu to... Symptomy są na tyle charakterystyczne, że kierowca powinien szybko namierzyć usterkę.

Za co odpowiada filtr powietrza w dieslu?

Aby wyjaśnić rolę filtra powietrza w silniku, należy zacząć od funkcji, którą wykonuje jednostka napędowa. Otóż spala ona paliwo. I pomijając, że w przypadku diesla do zainicjowania procesu konieczna jest temperatura i ciśnienie, kluczowym wskaźnikiem jest też powietrze – to ono pozwala na stworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej. Filtr powietrza jest zatem czymś na kształt płuc. Wycedza z powietrza zasysanego do komory spalania zanieczyszczenia. Dzięki czemu drobinki piasku np. nie uszkodzą tłoków czy turbosprężarki.

Objawy zapchanego filtra powietrza w dieslu to...

Objawy zapchanego filtra powietrza w dieslu są przede wszystkim cztery. Kierowca powinien poczuć nieprzyjemny zapach spod maski i we wnętrzu. Poza tym zauważy wyraźny spadek mocy jednostki napędowej, zwiększone zapotrzebowanie na paliwo, a czasami nawet dziwne dźwięki pojawiające się w czasie pracy motoru.

Zapchany filtr powietrza w dieslu to dwa poważne problemy

Zapchany filtr powietrza prowadzi do dwóch problemów. Po pierwsze ogranicza ilość powietrza wtłaczanego do komory spalania, a to ogranicza efektywność procesu spalania. Skutkiem jest niższa moc, większe dymienie z rury wydechowej czy wyższe spalanie. Po drugie skrajnie zapchany filtr powietrza zaczyna przepuszczać zanieczyszczenia do układu dolotowego. Piasek, liście, drobne kamyczki stanowią śmiertelne zagrożenie dla elementów silnika i jego osprzętu. Aby uniknąć zapchania filtra powietrza w dieslu, najlepiej wymieniać go mniej więcej co 20 tys. km. W autach eksploatowanych rzadko, a do tego dużo jeżdżących w zapylonym środowisku, interwał ten czasami warto skrócić nawet o połowę.