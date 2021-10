Jak sprawdzić poziom oleju w silniku? 12 proc. kierowców nie wie

Jak sprawdzić poziom oleju w silniku? To pierwsze z ważnych pytań. Bo drugie dotyczy regularności kontroli. Co kierowcy wiedzą na ten temat?

Co dziesiąty kierowca nie wie jak sprawdzić poziom oleju w silniku

22 proc. kierowców w Polsce w ogóle nie sprawdza poziomu oleju w silniku. Zadanie to pozostawia mechanikowi i zleca w czasie corocznego przeglądu. 18 proc. nie ma pojęcia jak często należy sprawdzać olej, podczas gdy 28 proc. wyciąga bagnet z silnika tylko wtedy, gdy na tablicy zegarów zaświeci się kontrolka informująca o niskim poziomie oleju. Co gorsze, aż 12 proc. prowadzących twierdzi, że nie wie, jak przeprowadzić kontrolę oleju w swoim aktualnym pojeździe. Tak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego na zlecenie Castrola.

Jedna piąta samochodów ma za mało oleju

A teraz czas na kolejną statystykę. Castrol szacuje, że 21 proc. pojazdów na europejskich drogach ma obecnie niski stan oleju silnikowego, a w 8 proc. z nich może z tego powodu w każdej chwili dojść do uszkodzenia silnika, gdyż stan oleju utrzymuje się poniżej zalecanego poziomu minimalnego.

Jak sprawdzić poziom oleju w silniku?

To tak naprawdę niezwykle proste. Procedurę najlepiej wykonać na zimnym silniku w sytuacji, w której auto stoi na prostej powierzchni. Bagnet należy wyciągnąć dwukrotnie. Za pierwszym razem trzeba go dokładnie wytrzeć i dopiero za drugim razem sprawdzić stan środka smarnego. Jeżeli zawiera się między wartościami minimum i maksimum, kierowca nie musi się martwić. Gdy jest poniżej minimum, trzeba go dolać. W sytuacji, w której jest powyżej maksimum, trzeba w warsztacie odessać jego nadmiar.

Zbyt niski poziom oleju w silniku to groźba poważnej awarii!

Zbyt niski poziom oleju w silniku jest ekstremalnie niebezpieczny. Powód? Olej smaruje i odbiera temperaturę. Bez niego podczas pracy metalowych części rośnie siła tarcia i temperatura. Skutkiem może być zatarcie silnika lub pęknięcie bloku, ale nie tylko. Bo olejem smarowana jest także chociażby turbosprężarka. Naprawa zatartego silnika to wydatek sięgający kilku tysięcy złotych. Czasami konieczna jest wymiana, bo nie ma sensu remontować uszkodzonej jednostki napędowej.