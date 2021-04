LSPI: co to jest?

LSPI to nic innego jak spalanie superstukowe. Zjawisko polega na tym, że w komorze silnika dochodzi do niekontrolowanego zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej podczas jazdy na niskich obrotach. Wewnątrz jednostki powstają tzw. gorące punkty - rozgrzane drobinki oleju lub zanieczyszczenia. Mają one na tyle wysoką temperaturę, że są w stanie zainicjować odpalenie mieszanki. Szczególnie niekorzystny jest moment spalania superstukowego - bo następuje wcześniej niż powinno. Przez to ciśnienie w cylindrze drastycznie rośnie, a to może doprowadzić do uszkodzenia np. tłoków lub pęknięcia bloku.

LSPI to zjawisko popularne m.in. w downsizingowanych silnikach - takich, które mają małą pojemność, ale dużą moc.

Objawy LSPI to:

niemiarowe stukanie występujące w czasie przyspieszania,

coraz głośniej zachowujący się silnik podczas jazdy,

poważne uszkodzenia silnika,

naruszenie konstrukcji mechanizmu korbowo-tłokowego.

Skutkiem spalania LSPI może się stać zniszczenie silnika. Często koszty naprawy są na tyle wysokie, że nie opłaca się remontować jednostki. Te są kwalifikowane w większości przypadków do wymiany.

LSPI: w jakich silnikach występuje?

Zakres występowania zjawiska LSPI jest szeroki. I tak naprawdę dotyczy prawie wszystkich silników downsizingowanych. Mała pojemność, wysoka moc i nisko usadzony moment obrotowy kilka lat temu stały się rynkowym standardem.

Volkswagen, Skoda, Seat TSI,

Ford EcoBoost,

Kia T-GDI,

BMW TwinPower Turbo,

Opel EcoTec Turbo,

Honda VTEC Turbo,

Fiat MultiAir,

Paugeot PureTech,

Audi TFSI,

Volvo T3, T4, T5,

Nissan DIG-T.

LSPI: jak zapobiegać spalaniu superstukowemu?

Jeżeli w komorze spalania powstaną zaczątki dla zjawiska LSPI, kierowca nie będzie miał nad nim właściwie żadnej kontroli. Jak jednak redukować możliwość tworzenia się korzystnych warunków dla spalania superstukowego? Jest kilka metod. Aby zapobiegać LSPI przede wszystkim należy stosować właściwy olej - ten musi spełniać normę API SN Plus. Środek smarny tego typu przeszedł bowiem test powstawania zjawiska LSPI. Poza tym kierowca powinien dbać o regularność serwisu olejowego oraz o jakość tankowanego paliwa.

Aby zapobiegać LSPI kierowca powinien pamiętać też o tym, aby nie wciskać pedału gazu do dechy w sytuacji, w której motor pracuje na bardzo niskich obrotach.