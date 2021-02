Jak ruszać dieslem? I jak nim jeździć żeby był oszczędny?

Ruszanie samochodem z silnikiem diesla - złote zasady:

staraj się nie dodawać za dużo gazu podczas puszczenia sprzęgła, nie lubi tego ani samo sprzęgło, ani koło dwumasowe (w które twój diesel jest pewnie wyposażony), dodawanie dużej ilości gazu skraca czas życia sprzęgła i koła dwumasowego,

jeżeli jedziesz w korku, staraj się ruszać na samym sprzęgle,

na postoju zawsze wrzucaj luz - nie trzymaj auta na sprzęgle.

Uszkodzenie sprzęgła i koła dwumasowego w dieslu to spory wydatek. Sam komplet części to wydatek na poziomie 2 - 3 tysięcy złotych. Do kwoty doliczyć trzeba jakieś 500 złotych za robociznę.

Na jakich obrotach jeździć dieslem?

Na jakich obrotach jeździć dieslem? To dość dobre pytanie. Odpowiedź na nie jest jednak taka sama, jak w przypadku silnika benzynowego. Kierowca powinien dbać o utrzymanie optymalnej prędkości obrotowej. Co to oznacza? Diesel najlepiej czuje się poniżej 2 tys. obr./min. Wtedy nie winduje wyników spalania, a jednocześnie nie potrzebuje zbyt dużego czasu, aby zebrać osiągi np. w czasie wyprzedzania.

Jak jeździć dieslem?

Podsumowując, jak jeździć dieslem? Podczas startu nie należy dawać zbyt dużo gazu. Ruszanie samochodem napędzanym silnikiem wysokoprężnym z mocno wciśniętym pedałem gazu może oznaczać uszkodzenie sprzęgła. Poza tym podczas jazdy jednostajnej warto dobierać przełożenia w taki sposób, że motor utrzymuje prędkość obrotową na poziomie mniej więcej 2 tys. obr./min. Zmiana biegu? Na niższy gdy obroty spadną poniżej 1600 obr./min., na wyższy gdy zakres prędkości dochodzi do 2500 - 3000 obr./min.

Jak ruszać samochodem bez szarpania? Gdy diesel szarpie podczas ruszania może to oznaczać uszkodzenie sprzęgła.

Ruszanie pod górkę: diesel ma sporo siły!

Diesel jest stworzony do... pracy. Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny radzi sobie z dużymi obciążeniami, nie ma zatem też większych problemów ze wzniesieniem. Ruszanie pod górkę? Diesel może wymagać użycia nieco większej ilości gazu, ewentualnie np. systemu auto hold. To ułatwi zadanie kierowcy.

Jak jeździć dieslem z turbiną?

Turbosprężarka daje silnikowi diesla dwie zalety. Po pierwsze zdecydowanie poprawia jego osiągi. Za jej sprawą - w połączeniu z wtryskiem common rail - można wygenerować przeszło 200 koni mocy z pojemności 2 litrów. Po drugie sprawia, że silnik wysokoprężny jest mocny, ale i naprawdę oszczędny. Dlatego warto dbać o nią. Jak jeździć dieslem z turbiną?

ruszanie samochodem powinno być poprzedzone krótkim postojem, odczekaj kilka sekund po rozruchu, aby olej rozniósł się po magistralach,

do osiągnięcia przez silnik temperatury roboczej nie wkręcaj go na wysokie obroty,

pamiętaj o terminowej zmianie oleju wraz z filtrem, interwału wymiany poszukaj w książce serwisowej, często to 12 - 15 tys. km lub raz w roku, ewentualnie 30 tys. km lub raz na dwa lata.



