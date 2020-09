Jazda z wciśniętym sprzęgłem. Czym to grozi?

Wymiana sprzęgła - koszty są potężne!

Sprzęgło w samochodzie jest konieczne do zmiany biegów. Niestety to jednocześnie element dość drogi w wymianie. Bo o ile sam zestaw naprawczy można kupić już za jakieś 400 - 800 złotych, o tyle do kwoty tej doliczyć trzeba co najmniej 500 złotych robocizny oraz często nawet 2 - 3 tysiące złotych za koło dwumasowe. Jak dbać o sprzęgło? Zasada jest prosta - możliwie najrzadziej je używać! Należy ja włączać tylko do zmiany biegów i ewentualnego wrzucania na luz. Lepiej np. nie dojeżdżać na sprzęgle do świateł.

Jazda z wciśniętym sprzęgłem - usterka przyjdzie dość szybko

Czemu jazda z wciśniętym sprzęgłem jest tak groźna? Bo wtedy mechanizm jest częściowo uruchomiony. A to oznacza, że osiągi auta zamiast trafiać w pełni na koła, będą transferowane przez docisk i tarczę. Skutek? Już po kilu tygodniach jazda z wciśniętym sprzęgłem można doprowadzić do spalenia mechanizmu i narazić kierowcę na poważne koszty. W efekcie cały zespół elementów zamiast wytrzymać 300 czy 350 tysięcy kilometrów, nie pokona więcej niż kilka tysięcy kilometrów.





Jak uniknąć jazdy z wciśniętym sprzęgłem? To proste. Pod żadnym pozorem nie warto trzymać nogi nad pedałem sprzęgła. Ta powinna spoczywać na specjalnym podnóżku montowanym przez producentów.