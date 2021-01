Silnik 1.4 VTi: awarie i opinie

1.4 VTi - historia i baza technologiczna

Benzyniak 1.4 VTi ujrzał światło dzienne w roku 2006. I choć oznaczenie brzmiało innowacyjnie, tak naprawdę nadal był to wolnossący motor z 16-zaworową głowicą i wielopunktowym wtryskiem paliwa. Inżynierowie PSA i BMW uzupełnili go jedynie systemem zmiennych faz rozrządu i łańcuchem rozrządu. Konstrukcja w całości jest wykonana z aluminium. Skutek wszystkich prac? Moc na poziomie 95 koni mechanicznych. Silnik był montowany w serii modeli segmentu B i C takich marek jak Citroen, Peugeot, BMW czy Mini.

1.4 VTi: opinie kierowców

Opinie kierowców o silniku 1.4 VTi wypadają dość dobrze. Właściciele aut podkreślają wysoką kulturę pracy benzyniaka i akceptowalne osiągi. Jego plusem jest też rozsądny apetyt na paliwa oraz możliwość przerobienia na zasilanie LPG. Wady? te dotyczą głównie układu rozrządu. Szerzej o nich w kolejnym akapicie.





1.4 VTi: zużycie oleju to bolączka?

Uroda silnika 1.4 VTi jest taka, że lubi zużywać olej silnikowi. I jeżeli kierowca nie będzie kontrolował tego zużycia, dość szybko może się okazać że w misce olejowej mieszczącej nieco ponad 4 litry płynu, środka smarnego jest zdecydowanie za mało. Skutek? To prowadzi do awarii hydraulicznego napinacza łańcucha rozrządu, wyciągnięcia łańcucha rozrządu oraz usterki wariatora faz rozrządu.