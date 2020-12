2.0 TDI: który wybrać? Czyli złe 2.0 TDI PD

Który 2.0 TDI jest dobry? Liczy się rok, ale i... model!

Kluczowe pytanie przez kierowców brzmi: 2.0 TDI kiedy poprawiono wady? Kluczowym rokiem jest rok 2008. To wtedy Niemcy zafundowali dieslowi modernizację, a właściwie gruntowny lifting. Bo zmienił się nie tylko układ wtryskowy - zrezygnowano z pompowtryskiwaczy na rzecz common rail, ale przeprojektowanych zostało wiele elementów. I choć rok 2008 jest kluczowy w tej historii, nie od razu Grupa Volkswagena wdrożyła zmodyfikowaną jednostkę w całej gamie modeli. Pierwsze było Audi, drugi Volkswagena, a ostatnia Skoda. I tak wadliwe silniki są spotykane jeszcze np. w Superbach z roku 2011.

2.0 TDI których unikać to:

Diesel 2.0 TDI był montowany w pełnej gamie samochodów Grupy Volkswagena - ale także Mitsubishi, Chryslerach czy Dodge`ach. A wielość modeli i kilka segmentów sprawiają, że motor był oferowany w wielu wariantach. O jakich oznaczeniach mówi się najczęściej? To kody BWV, BVD, BVE, BHW, BMA, BKP, BMP, BLX, BVX, BLY, BVZ, BLR, BVY, AXX, BWA, BPY, BRE, BRF, BVG, BLB, BNA, BPJ czy BPW. 8-zaworowe wersje silnika 2.0 TDI miały moc od 136 do 140 koni mechanicznych. Wariant 16-zaworowy diesla oferował od 140 do 170 koni mechanicznych.





2.0 TDI: ile wytrzyma ten silnik?

Diesel 2.0 TDI miewał szereg problemów. Usterki dotyczyły pomp olejowych, pompowtryskiwaczy, głowic czy panewek. A spora skala problemu sprawiała, że tak naprawdę ciężko było starą wersję niemieckiego silnika pokonać bezawaryjnie więcej niż jakieś 150 - 200 tysięcy kilometrów. Zazwyczaj przy tym przebiegu motor wymagał poważnej ingerencji mechanika. Ta zazwyczaj przyjmowała formę generalnego remontu wartego co najmniej kilka tysięcy złotych.