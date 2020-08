Urwana świeca żarowa. Co z nią zrobić?

Wymiana świec żarowych jest jedną z podstawowych procedur serwisowych w silniku diesla. Bez sprawnych jednostka nie jest w stanie wytworzyć warunków koniecznych do zapalenia mieszanki - wysokiej temperatury. A to oznacza nie tylko wyższe spalanie, ale i nierównomierną pracę silnika oraz spadek mocy. Niestety demontaż starych świec nie jest taki prosty. Bo konieczny jest nie tylko specjalny klucz, ale i... wyczucie! Bez niego świeca żarowa zapieczona za pomocą nagaru może się urwać w czasie wykręcania. Co wtedy? Kierowca ma dość poważny problem.

Urwana świeca żarowa - koszty i sposoby naprawy

Jeszcze kilka lat temu urwana świeca żarowa oznaczała konieczność demontażu głowicy. Tylko w takim przypadku dało się prawidłowo wymontować uszkodzoną świecę i stworzyć miejsce do montażu nowej. Tak skomponowana procedura ma jednak pewną wadę. Jej wykonanie jest drogie! Koszty w nowoczesnym silniku diesla bez problemu sięgnąć 2 - 3 tysięcy złotych. Bo pomijając demontaż świecy, zakres prac jest podobny jak w przypadku uszkodzonej uszczelki pod głowicą.

Obecnie nie brakuje jednak warsztatów, które specjalizują się w demontażu urwanych świec żarowych. Jak wygląda procedura? Najpierw przy pomocy specjalnych narzędzi świeca jest wyjmowana. Następnie mechanik musi oczyścić otwór i wyfrezować gniazdo świecy. Gwint jest odświeżany, ewentualnie montuje się wkładkę z nowym gwintem. Na końcu pracownik warsztatu montuje nową świecę i sprawdza czy sposób jej montażu jest szczelny. Cena wyjęcia urwanej świeci żarowej? Zazwyczaj co najmniej 300 złotych za sztukę.

Urwana świeca żarowa - jak uniknąć problemu?